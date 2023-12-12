Нові рейси із Німеччини та Чехії. Куди можна буде літати влітку бюджетно

Подорожувати літаком українці зараз можуть із аеропортів Європи. У 2024 році кількість напрямків для мандрівок зросте – лоукостер Ryanair додає 21 рейс із 8 європейських країн.

Полетіти за доступними цінами можна буде до популярних туристичних міст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує розширити мережу польотів і додати нові рейси із Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Австрії, Словаччини та Чехії. Початок роботи нових маршрутів запланований на березень- липень 2024 року.

Зокрема, подорожувати до моря і не тільки можна буде за такими напрямками:

Польща

Вроцлав – Марсель з 1 квітня;

Гданськ – Бріндізі з 1 травня;

Гданськ – Скеллефтео з 2 квітня;

Жешув – Аліканте з 3 квітня;

Познань – Копенгаген із 2 квітня;

Познань – Прага з 1 квітня;

Познань – Салоніки із 31 березня.

Німеччина

Берлін – Бірмінгем із 2 квітня;

Берлін – Каунас із 31 березня;

Карлсруе – Баня-Лука із 1 квітня;

Меммінген – Пула із 1 червня;

Нюрнберг – Превеза з 3 червня.

Чехія

Прага – Брістоль із 4 липня.

Австрія

Відень – Рієка із 1 червня;

Відень – Спліт із 1 квітня.

Фото: Острів Скіатос у Греції (unsplash.com)

Угорщина

Будапешт – Скіатос з 3 червня.

Румунія

Бухарест – Лідс з 2 квітня;

Бухарест – Малага з 1 червня;

Бухарест – Скіатос із 2 червня.

Болгарія

Софія – Скіатос із 1 червня.

Словаччина

Кошице – Задар із 31 березня.

Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на сайті авіакомпанії.

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.