Нові рейси із Німеччини та Чехії. Куди можна буде літати влітку бюджетно

Подорожувати літаком українці зараз можуть із аеропортів Європи. У 2024 році кількість напрямків для мандрівок зросте – лоукостер Ryanair додає 21 рейс із 8 європейських країн.
Полетіти за доступними цінами можна буде до популярних туристичних міст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує розширити мережу польотів і додати нові рейси із Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Австрії, Словаччини та Чехії. Початок роботи нових маршрутів запланований на березень- липень 2024 року.
Зокрема, подорожувати до моря і не тільки можна буде за такими напрямками:
Польща
Німеччина
Чехія
Австрія
Угорщина
Румунія
Болгарія
Словаччина
Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на сайті авіакомпанії.
Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.
Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.