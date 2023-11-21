"Укрзализныця" запустит новые поезда в Карпаты: список маршрутов

"Укрзализныця" планирует запустить новые поезда в Карпаты. Новые железнодорожные сообщения с горами получат два направления – Сумы и Кривой Рог .

Об этом рассказал член правления "Укрзализныци", руководитель пассажирского направления Александр Перцовский во время презентации новых маршрутов поездов, сообщает РБК-Украина .

Новые сообщения получат направления Рахов и Закарпатье через Славское.

"Если говорить про Рахов – мы соединяем север Украины, в частности, Сумы. Там дети живут под постоянными обстрелами и есть немало организаций, которые организуют поездки в горы и зимой, и летом", – отметил Александр Перцовский.

Второй регион, не имевший прямого сообщения с горами – большая агломерация вокруг Кривого Рога. Поезд Мариуполь – Рахов, который запустили перед войной, пользовался большим спросом.

"Это два новых региона, которым важно иметь длинные прямые сообщения в горы рядом с хабами. И усиливаем направление в Закарпатье, которое проходит Славское. Это регион, где много внутренне переселенных лиц, на некоторые маршруты спрос вырос в 2-3 раза по сравнению с довоенным периодом", – рассказал он.

В частности, в 2024 году планируются новые поезда:

№193/192 Кривой Рог – Ясиня – будет курсировать через день;

– будет курсировать через день; №143/144 Сумы – Рахов – даст сообщение северу с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;

– даст сообщение северу с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья; № 365/366 Луцк – Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Ивано-Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой;

позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Ивано-Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой; №27/28 Киев – Мукачево – новый дневной рейс, который соединит столицу со Славским и Закарпатьем в пиковые даты.

– новый дневной рейс, который соединит столицу со Славским и Закарпатьем в пиковые даты. №368/367 Луцк – Ужгород – ежедневный поезд, который даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом;

– ежедневный поезд, который даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом; №345/346 Ужгород – Черновцы – восстанавливается историческое сообщение Закарпатья с Буковиной через горнолыжный курорт в Славском.

Как отметили в "УЗ", поезд №95/96 Киев – Рахов станет фирменным для более комфортных поездок. Его собрали из хороших вагонов.

"На поезд Киев – Рахов имеем наилучшее расписание – и в Яремче, и в Буковеле можно быть до 9:00", – рассказал Александр Перцовский.

Также будет улучшение и возвращение нескольких поездов:

№743/744 Дарница – Славское – это Интерсити+ "Лыжный экспресс", протестированный до войны;

– это Интерсити+ "Лыжный экспресс", протестированный до войны; №39/40 Запорожье – Солотвино – ходил через день, теперь в связи со спросом станет ежедневным;

– ходил через день, теперь в связи со спросом станет ежедневным; №14/13 Солотвино – Киев – поезд ускорят.

Время остановки поездов всех горных рейсов на станциях Славское, Татаров-Буковель и Яремче составит минимум 3-5 мин.