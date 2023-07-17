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Новая программа Канады. Когда украинцам будут давать разрешение на постоянное жительство

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Понедельник 17 июля 2023 13:45
Новая программа Канады. Когда украинцам будут давать разрешение на постоянное жительство Фото: Украинцы в Канаде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Канады объявило о новой программе поддержки украинцев, которую запустят с октября 2023 года. Речь идет о праве на постоянное место жительства в стране.

Анонсированная программа будет способствовать иммиграции тех, кто захочет остаться в Канаде вместе со своей семьей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт канадского правительства.

Кто сможет получить разрешение на постоянное проживание в Канаде

15 июля завершился прием заявлений на визы в Канаду по программе CUAET (Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки), позволявшей упрощенную процедуру прибытия и получения разрешения на работу для граждан Украины в связи с войной. По этой программе украинцы могут находиться в стране в качестве временных резидентов до 3 лет.

В то же время правительство анонсировало новую программу поддержки украинцев, направленную на иммиграцию. Разрешение на постоянное проживание планируют предоставлять людям с родственниками в Канаде.

"Сейчас мы вводим постоянную поддержку тем, кто хочет приехать в Канаду, и тем, кто хочет остаться здесь навсегда со своей семьей",– отмечают на правительственном сайте.

Начиная с 23 октября 2023 года новая программа будет предоставлять постоянное место жительства бежавшим от войны и желающим остаться в Канаде. Для того чтобы получить такое право, граждане Украины должны находиться в Канаде со статусом временного резидента, а также иметь одного или нескольких членов семьи в Канаде (канадского гражданина или постоянного жителя Канады):

  • украинские супруги;
  • семейные партнеры;
  • братья и сестры;
  • родители;
  • бабушки, дедушки;
  • дети или внуки.

Отмечается, что новая программа не нуждается в финансовых обязательствах, а семьи должны подать заявление до 22 октября 2024 года. Более подробная информация, в том числе о том, как подать заявку, будет доступна ближе к запуску программы.

Новая программа Канады. Когда украинцам будут давать разрешение на постоянное жительство

Фото: Прибытие украинцев в Канаду (gettyimages.com)

Какие права остаются у украинцев с визой CUAET

Украинцы, имеющие визу CUAET, могут приехать в Канаду в рамках временных специальных мер до 31 марта 2024 года.

После завершения программы с 15 июля украинцы могут подавать документы на получение визы для временного проживания в Канаду в соответствии с существующими иммиграционными мерами. С них будут взиматься сборы и будут применяться стандартные требования.

Находясь в Канаде, украинцы имеют право подать заявку на продленное пребывание на срок до 3 лет с помощью разрешений на учебу и открытых разрешений на работу. Также остается доступ к услугам поселения, обучению языку и службам трудоустройства.

С 17 марта 2022 по программе CUAET временное убежищев в Канаде предоставили более 166 000 украинцев.

Напомним, мы писали, что некоторые страны ЕС планируют предоставлять украинцам вид на постоянное проживание после войны.

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