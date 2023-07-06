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Еще одна страна ЕС планирует выдавать виды на жительство украинцам: детали

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Четверг 06 июля 2023 11:44
Еще одна страна ЕС планирует выдавать виды на жительство украинцам: детали Фото: Украинцы в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Нидерландах могут предложить остаться в стране после окончания действия Директивы ЕС о временной защите.

В Консультативном совете по миграции предлагают правительству рассмотреть три варианта легального пребывания украинцев в будущем, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

В отчете организации отмечается, что "временность" пребывания 93 000 украинских беженцев становится проблемой. Действие Директивы о временной защите может быть продлено не позднее 4 марта 2025 года. Но дальнейшие перспективы остаются неопределенными – неизвестно, до каких пор муниципалитеты должны организовывать убежище, медицинские учреждения предоставлять лечение и сколько времени работодатели могут рассчитывать на украинских работников.

"По мере того, как война затягивается, временный характер директивы и решений начинает сказываться. У этой временной договоренности есть цена – для самих людей и нашего общества. Какую перспективу Нидерланды хотят предложить украинцам?", – говорится в отчете.

Консультативный совет по миграции призывает правительство обсудить и упорядочить на уровне ЕС статус проживания украинских беженцев и их возвращение домой. Также предлагается три варианта для легального пребывания украинцев в Нидерландах после войны:

  • вид на временное проживание;
  • разрешение на проживание с невременной целью (дает право получить вид на постоянное проживание);
  • вид на жительство для квалифицированных работников и студентов.

Правительство Нидерландов может сосредоточиться на признании компетенций медиков и специалистов других профессий, отмечается в отчете. Работодатели смогут сосредоточиться на обучении и переподготовке людей с защитой и нанимать высококвалифицированных специалистов.

Ранее вопрос о предоставлении вида на жительство беженцам из Украины поднимался в Ирландии. Право на постоянное проживание там могут получить 30 тысяч украинцев.

Напомним, мы писали, что Нидерланды выделят новый комплексный пакет поддержки для Украины.

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