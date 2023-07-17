Нова програма Канади. За яких умов українцям надаватимуть дозвіл на постійне проживання

Уряд Канади оголосив про нову програму підтримки українців, яку запустять із жовтня 2023 року. Йдеться про право на постійне місце проживання у країні.

Анонсована програма сприятиме імміграції тих, хто захоче залишитися у Канаді разом зі своєю родиною, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт канадського уряду.

Хто зможе отримати дозвіл на постійне проживання у Канаді

15 липня завершився прийом заяв на візи до Канади за програмою CUAET (Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки), яка дозволяла спрощену процедуру прибуття та отримання дозволу на роботу для громадян України у зв'язку із війною. За цією програмою українці можуть перебувати у країні як тимчасові резиденти до 3 років.

Водночас уряд анонсував нову програму підтримки українців, спрямовану на імміграцію. Дозвіл на постійне проживання планують надавати тим, хто має родичів у Канаді.

"Зараз ми запроваджуємо постійну підтримку для тих, хто хоче приїхати до Канади, і для тих, хто хоче залишитися тут назавжди зі своєю родиною",– зазначають на урядовому сайті.

Починаючи із 23 жовтня 2023 року нова програма надаватиме постійне місце проживання тим, хто втік від війни та хоче залишитися в Канаді. Для того, щоб отримати таке право, громадяни України повинні перебувати в Канаді зі статусом тимчасового резидента, а також мати одного або кількох членів сім’ї в Канаді (канадського громадянина або постійного мешканця Канади):

українські подружжя;

сімейні партнери;

брати і сестри;

батьки;

бабусі, дідусі;

діти чи онуки.

Зазначається, що нова програма не потребує фінансових зобов’язань, а сім’ї мають подати заяву до 22 жовтня 2024 року. Більш детальна інформація, зокрема про те, як подати заявку, буде доступна ближче до запуску програми.

Фото: Прибуття українців до Канади (gettyimages.com)

Які права залишаються в українців із візою CUAET

Українці, які мають візу CUAET, можуть приїхати до Канади в рамках тимчасових спеціальних заходів до 31 березня 2024 року.

Після завершення програми з 15 липня українці можуть подавати документи на отримання візи для тимчасового проживання до Канади відповідно до існуючих імміграційних заходів. Із них стягуватимуться збори та застосовуатимуться стандартні вимоги.

Перебуваючи в Канаді, українці мають право подати заявку на продовжене перебування на термін до 3років за допомогою дозволів на навчання та відкритих дозволів на роботу. Також залишається доступ до послуг із поселення, навчання мови та служби працевлаштування.

Із 17 березня 2022 року за програмою CUAET тимчасовий притулок в Канаді надано понад 166 000 українців.

Нагадаємо, ми писали, що деякі країни ЄС планують надавати українцям посвідки на постійне проживання після війни.

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