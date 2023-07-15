Низкие зарплаты и "ненужные" дипломы. Почему украинцам сложно найти работу за границей

Многие украинцы, переехавшие за границу из-за войны, вынуждены искать там работу. Выплат часто хватает только на покрытие элементарных потребностей, и то – далеко не всегда. Одна из проблем при поиске работы – устроиться по специальности в ЕС не всем просто. Надо идеально знать язык и подтверждать дипломы, проходить обучение.

О том, как и на каких работах работают вынужденные переселенцы в ЕС, в колонке для TRAVEL рассказала блоггер, путешественница и волонтер Наталья Будянская. Она сама имела опыт работы в Словакии на разных должностях, после чего решила вернуться домой.

Почему в ЕС украинцам сложно работать по специальности

Найти работу по специальности украинцам достаточно сложно. Во время войны за границу уехало несколько миллионов наших соотечественников. Некоторые осели в странах с большим доходом, получили социальные выплаты, бесплатное жилье и не нуждаются в работе.

Вы видите их фотографии в социальных сетях о путешествиях, прогулках у озер или среди гор, катании на велосипедах и других развлечениях, которыми они щедро делятся с подписчиками.

А многие оставшиеся в Украине справедливо возмущаются и не разделяют радостей уехавших. Потому что это не отпуск за свой счет. В стране война и половина наших мужественных украинцев сейчас погибают в боях, земля рвется от снарядов и стекает кровью. Мнение такое: если ты не помогаешь волонтерством или донатами, то не надо раздражать своим полуторагодовалым отдыхом и счастливыми фотографиями.

Но жизнь за рубежом не всегда радужная, и многие украинцы, которые выехали за границу, спасаясь от войны, сразу начали искать работу. Ведь прожить на небольшую помощь от государства (на примере Словакии это 192,4 евро на семью с детьми) сложно. Потому украинские беженцы пытаются найти работу. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Неквалифицированный труд. Сколько платят украинцам в Словакии

Право временной защиты (статус беженца) дает право легально работать на территории Словацкой республики, получать среднее и высшее образование, ходить детям в школу, а также пользоваться медицинскими услугами.

Фото: Украинцам в Словакии непросто найти работу по специальности. В частности, потому, что нужно знать язык (Getty Images)

Наши украинские дипломы для работы по специальности в странах ЕС не подходят, их нужно аккредитовать, перепрофилировать образование на курсах и знать язык. Не всем это подходит, и не все сферы можно охватить. И своих местных специалистов хватает на каждом производстве. Поэтому многие из наших соотечественников соглашаются на низкоквалифицированный труд.

В основном идут работать на промышленные заводы, фабрики, где нужно работать у конвейера и выполнять механические действия. Или в уборку.

При работе в клининге оплата проводится по договоренности, в зависимости от того, какой это объект: торговый центр, гостиница, общежитие, офисы, подземный паркинг, частная квартира или мойка окон после строительства многоэтажки. Почасовая ставка – от 5 до 10 евро в час.

Если работа найдена через агентство, то фирма берет свой процент, а обеспечивает адресами частных квартир.

Также есть норма уборки для гостиничных номеров, которую нужно успеть "закрыть" за один день. Растянуть один заказ и получить больше – здесь так не работает.

Также много вакансий предлагается на кухне. Можно найти работу помощника повара или мойщика посуды. Многие наши женщины работают в столовых, ресторанах, пекарнях, кафе – моют посуду или нарезают овощи для будущих блюд. Здесь почасовая оплата, которая зависит от уровня заведения и личного отношения руководства к украинцам.

Я раньше уже рассказывала о своем небольшом опыте работы на типографии и в цехе по производству суши для супермаркетов.

Здесь никому не интересно твое высшее образование, если ты работаешь у станка и плохо знаешь язык.

В Словакии также популярны сезонные работы, такие как сбор клубники, черники или других ягод на полях соседней Венгрии. Полевые работы по высадке деревьев в городах и поселках Словакии, посадка овощей или сбор урожая в хозяйствах. В каждом виде такого труда существуют свои нормы, которые следует выполнить за один день.

Мужчины часто устраиваются на строительство, автосервисы, агропроизводство. Это более-менее стабильная работа. В области строительства ценят мастеров по укладке плитки, фасадов, установке окон, дверей, перекрытию крыш и другим работам на объектах строительства.

Фото: Мужчины в Словакии часто находят работу в области агропроизводства (Getty Images)

Также для украинцев есть вакансии водителей общественного транспорта (трамваи, автобусы, троллейбусы). Здесь заработная плата фиксированная, выплачивается раз в месяц. Зависит от округа и расстояния: от 950 до 1400 евро в месяц.

Украинские студенты словацких ВУЗов чаще всего устраиваются на подработку в заведения питания (кафе, кафе, бургерные и другие) официантами или барменами. Ведь хорошо знают язык, молодые, быстрые и аккуратные. Оплата такая же: 5-8 евро в час.

Как вариант можно найти подработку на съемочной площадке фильмов, сериалов, проектов для телевидения. Это временные предложения, где требуются зрители в студию или массовка в кадре. Но эту работу нельзя расценивать как полноценную. Хотя гонорар за то, что ты сидишь в павильоне, смотришь шоу и хлопаешь в ладони в Словакии выше, чем в "довоенной" киноиндустрии Украины.

К примеру, за 12 часов съемочной смены шоу "česko slovensko ma TALENT" зритель получает 45 евро. Знания языка никто не проверяет, главные требования по внешнему виду, одежде и активности во время шоу по заданию координатора (смеяться, кричать, вставать и громко аплодировать, светить фонариком телефона и так далее).

Фото: За 12 часов съемочной смены шоу "česko slovensko ma TALENT" зритель получает 45 евро (Наталья Будянская)

Наиболее удачными и успешными среди украинских беженцев оказались те, кто "имеет профессию в руках" – это косметологи, массажисты, парикмахеры, мастера маникюра, перманента и всех других услуг красоты и здоровья. Спрос на наших мастериц в странах Европы очень велик, и Словакия – не исключение. Даже если сначала знание языка не позволяет устроиться в салон, всегда можно принимать клиентов дома и ориентироваться не на словацких женщин.

Наших беженцев повсюду много, и они придут скорее к украинскому мастеру, чем иностранному. Будут искать его среди рекомендаций знакомых, в тематических группах, соцсетях и в объявлениях.

Также популярны услуги по фото и видео, выпекание домашних пирожных, лепка вареников именно от украинцев – в областях, где украинский уровень сервиса оставляет далеко позади европейский подход.

Глядя на статистику, какое количество украинцев уехало за границу в начале войны, и сколько возвращаются, могу сказать, что Украина даже в сложное время подстраивается под предложения и спрос рабочих мест.

Даже, несмотря на войну, на Родине можно найти работу. Отстраиваются разрушенные дома, дороги, мосты, больницы, школы. А в строительстве всегда требуются рабочие руки и специалисты.

Также возвращаются домой в Украину преподаватели и учителя, потому что новый учебный год не за горами. Никуда не исчезли сферы обслуживания и питания. Развиваются логистические компании, малый и средний бизнес. Специалисты HR, юристы и нотариусы. Потому что как ни крути, а своя страна, нормы и правила, предпочтения и услуги, свой менталитет – намного роднее иностранных.

Главное – желание работать и нацеленность на результат!

Больше интересных историй – на Instagram-странице Натальи Будянской.

Ранее Наталья во время поездки в Словакию записала разговор с украинскими пенсионерами, которые решили приспосабливаться к новым реалиям, не останавливать свое саморазвитие и поступили в местный университет.

Также блогер рассказывала РБК-Украина, как переехала в Словакию и почему наконец вернулась домой в Украину.

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