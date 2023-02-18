"Тяжелейший труд за копейки". Как я выдержала одну смену на производственном цехе в Словакии

Украинская блоггер Наталья Будянская поделилась с РБК-Украина собственным опытом работы на цехе по производству суши.

Наталья Будянская некоторое время жила в Словакии: она вынужденно переехала туда из-за войны, но уже вернулась в Украину. В этой стране она трудилась на нескольких работах. Оказалось, найти хотя бы любую работу в стране было сложно, а платят, как правило, мало.

Для TRAVEL РБК-Украина она рассказала, как выглядит один день на физически сложной работе – в цехе по производству суши, где ей приходилось работать так интенсивно, что она не успевала посмотреть часы.

"Оденьтесь тепло, в помещении – плюс пять". Как я нашла работу в цехе

На фото – я. Это не фильм о современных роботах. К несчастью. Это история о том, как меня занесло работать в цех по производству суши.

Найти работу за границей на неделю-две почти невозможно. Ну максимум уборщицей, да и то – на эти должности спрос. И такой рабочий, который "приехал-уехал", – кому нужен? Когда закончился объем заказов в типографии (на предыдущей работе Натальи в Словакии – ред.), я обратилась к женщине, которая устраивала нам временную работу. Может, существуют еще какие-нибудь предложения? Так я попала в цех по производству суши. С оплатой 4 евро в час.

Женщина бросила мне геолокацию: цех находился где-то за аэродромом, на краю города. В шесть утра я должна была уже стоять одетая в комбинезон у мастера. Где его искать и что мне там нужно делать вообще, разберусь потом. Google Maps рисовал полтора часа в пути. То есть проснуться нужно в 4.30, а лучше раньше, потому что от остановки еще нужно было идти 28 минут пешком.

"Оденьтесь тепло", – предупредила женщина, – "В помещении – плюс пять. Будете работать в холодильнике".

Вот это да!

Фото: Наталья Будянская во время работы в цехе при низких температурах (предоставлено РБК-Украина)

Уснуть не удалось. Снился этот цех, покрытый инеем и мои съежившиеся красные руки. В три начала собираться. Страшно было очень. Справлюсь ли? Не задубею ли? Я никогда не работала 12 часов в холодильнике. Хотя тогда на улице было +3, я готова была представлять, что рабочее место – на свежем воздухе.

"Часы висели на стене, но поднять вверх глаза не было времени"

На проходной производственного цеха измеряют температуру, выдают одноразовые комбинезоны, шапку, нарукавники, бахилы, маску. Личные вещи – деть некуда. У тех, кто работает долго, есть шкафчики. Такие, как я, оставляют одежду прямо на скамейке. На мне – две пары штанов, теплые носки, зимняя обувь, три кофты, шапка, шарф и капюшон. И все это сверху прикрыто комбинезоном.

На фото нет нарукавников, фартука, бахил и перчаток. Фото – из раздевалки, все это нужно нахлобучить перед входом в цех. А потом – дезинфекция.

В первые полминуты я не поняла, куда попала. Вокруг одинаковые работы-ниндзя. Все копошатся у столов, плотно прижатые друг к другу. Как муравьи.

Через минуту мое рассматривание производства прервали, толкнули к ближайшему столу и сказали "rychlo, rychlo" (быстро). Напротив за столом белые "ниндзи" делали то же самое, зеркально друг к другу.

Я стала повторять движения. Из большого кондитерского шарика нужно было выдавливать васаби в каждую коробочку готовых роллов. Справа стояли две "ниндзи", крутившие роллы и складывающие их. Я же делала зеленую розу в коробочку с суши, оставляя место для "ниндзи" слева, которая выкладывала имбирь.

Фото: Просыпаться приходилось 0 4.40 утра, а лучше еще раньше (предоставлено РБК-Украина)

И дальше все это потом упаковывали. Наверное. В ту сторону посмотреть, чтобы это проверить, я просто не успевала! И вообще не успевала ничего, потому что скорость была невероятная. В обычной жизни выжимать крем из пакета я умею. Но когда у тебя одна секунда на одну коробочку, цветочки получаются кривенькими. Взял-выжал-выжал-выжал-выжал-выжал-выжал-бросил. Шесть секунд. Шесть коробочек. Через мгновение – перед тобой шесть следующих. Процесс двигается молниеносно.

Через 10 минут оказалось, что сразу я должна делать два дела – класть васаби и "строить" зеленый "забор". Бумажные зубчатые "заборы-травинки" нарезанными подготовленными пачками стояли между емкостями с васаби и имбирем.

Возможно, вы видели, как выглядят готовые суши на полках супермаркета. Там есть зеленая травинка, которая разделяет эти восемь роллов от приправ. Так вот, моих рук дело – строить зеленые "заборы" и выжимать васаби. Двумя руками сразу.

И когда у меня стали получаться ровные "розы" и "заборы", с этой должности меня подвинули одним движением соседнего плеча. Подвинули на имбирь, отобрав процесс формирования роз из васаби. Скорость – такая же, безумная. Имбирь в суши я люблю, поэтому клала его много, чтобы было людям на радость. Выглядит это так:

С большой емкости набираешь себе в коробку имбирную сплющенную массу, отщипываешь порцию и кладешь на пустое место рядом с васаби. Но как в ускоренном видео. "Ниндзя" слева ругалась, что не может одним движением закрыть крышку коробки. Потому что я наложила много приправ, и теперь все топорщилось по бокам. Я кивнула и стала класть меньше. Простите, люди, этой мелочи вам достаточно. Так решили на производстве, это не я.

"К черту эти деньги! Это какой-то каторжный труд"

Не знаю, сколько времени прошло, когда что-то снова изменилось. Часы висели на противоположной стене, но поднять вверх глаза не было времени. Ни одной лишней секунды.

Я стояла со склоненной спиной за столом, быстро двигала руками, пыталась подвигать пальцами ног в обуви, чтобы не примерзли к полу, и мечтала скрыться на первом перерыве.

К черту эти деньги! Это какой-то каторжный труд.

Раздался сигнал. Я обернулась. Настал момент перерыва? Все? Я свободна? Оказалось, прошел только час. Час! И теперь нужно сменить перчатки. Так происходило на протяжении всей смены. Сигнал – перчатки снял, выбросил, новые натянул. Три секунды.

Почесать нос под маской не успеваешь. Или сползающую на глаза шапку поправить. Не успеваешь ничего. А пока на тебе варежки, ты не можешь убирать руки со стола, а тем более прикасаться к лицу. Табу.

Когда мне казалось, что спина сейчас лопнет, а суши я больше никогда в жизни не попробую, снова что-то изменилось. Теперь мне нужно было давить васаби, вставлять "забор", складывать соевый соус. Одновременно. Потому что коробки наплывают тремя строчками, и лучше ускориться, чтобы ничего не упало на пол.

Соевый соус был в форме рыбки. "Ниндзя" напротив хватала горсть рыбок и умело распихивала их по коробкам. Я пыталась повторить. Но у той "ниндзи" было только одно дело, у меня – три. Как это произошло? Рядом кто-то появился на помощь. Я не видела, потому что не было времени поворачивать голову. Ворчу сквозь маску "дякуем" (это "спасибо" по-нашему).

Фото: Готовые суши в продаже в супермаркете (unsplash.com)

Оказалось, украинка. Я так обрадовалась, будто мне бросили спасительный жилет в бездну океана. Но оказалось, я обрадовалась напрасно. Столько замечаний, сколько от нее неслось, я не получала даже от руководителя на атомной станции в Украине в те времена, когда там работала.

– Подвиньтесь

– Сдвиньте мне коробки

– Зачем подвинули?

– Кривые "заборы"

– Слишком много имбиря

– Поглубже рыбку, потому что я не закрою крышку.

"45 евро – это стоимость билета домой"

Когда раздался сигнал на перерыв, я первой выбежала из цеха. Хотелось в горячую ванну и цистерну чая. Хорошо замерзла и тряслась, как щенок. Содрала комбинезон вместе со всем, что поверх намотано, закуталась в раздевалку в куртку и гугла, как быстро убежать домой. Потому что рано утром, в темноте, не сориентировалась.

"Ты замерзла? Пошли покажу где взять кофе", – ко мне обращалась какая-то женщина. Я хотела сказать, что иду домой, не надо, но передумала. Ну что я слабак какой-нибудь? Ей лет 60 и она отсюда не убегает.

Рассказала ей, что подготовилась хорошо: о моих двух штанах, зимней обуви, но мне все равно было холодно. Она отмахнулась:

"Мало. У меня три пары носков и трое штанов. Свитер под горло и куртка. Так еще можно выжить здесь".

Женщина отдала мне одну кофту, я оделась, стало теплее.

"Сегодня две тысячи норма, так что уволимся раньше. Часов 9 будет смена", – рассуждала она вслух.

Я осталась. Я проработала на этом цехе всего одну смену. За тот день я заработала 45€ и гайморит. 45 евро – это моя выплата ВПЛ раз в месяц, или:

45 € – это три пополнения счета;

45 € – это дважды сходить в супермаркет;

45 € – это 50 поездок по общественному транспорту;

45 € – это билет на дом.

Видимо, суши теперь будут ассоциироваться с вечной мерзлотой и рабским трудом.

Я бы никому не посоветовала такую работу. Честно. Это рабский труд, где ты никто и зовут тебя никак. Ни имен, ни уважения к людям. В Украине даже во время войны можно найти вакансии, где платят не меньше, или работу онлайн. Предложений много, даже несмотря на сложное время. И победа уже скоро. Очень верим в нее!

Больше историй – на Instagram-странице Натальи Будянской.

Напомним, ранее Наталья Будянская рассказывала РБК-Украина, как уехала в Словакию из-за войны и почему вернулась домой.

Также многие украинцы уже готовы возвращаться из Европы в Украину, чтобы восстанавливать страну.