Сложности адаптации. Как я переезжала в Словакию из-за войны и почему вернулась в Украину

О поиске работы в новой стране и отношении местных жителей к украинцам – в колонке Натальи Будянской.

Украинская тревел-блогер и автор колонок для РБК-Украина Наталья Будянская из-за войны вынужденно приехала в Словакию в начале лета прошлого года. Ей удалось выбраться из родного города, который до сих пор под оккупацией РФ. В Словакии учится ее дочь, поэтому она ехала именно к ней. Страну, куда бежать от войны и где лучшие условия для украинских беженцев, она не выбирала.

Для TRAVEL РБК-Украина она рассказала о своем переезде в Словакию, выплатах украинцам и о том, как искала в этой стране работу, а позже вернулась в Украину.

Переезд к дочери в Словакию. Как все происходило

Летом прошлого года я уже знала, что другие родители студентов из Украины нашли убежище в Словакии. Бесплатное жилье, питание, работа и даже социальная помощь. Устроившиеся на заводы получили бесплатные комнаты в отелях по программе компенсации расходов владельцам, которые принимают беженцев из Украины.

Также знала, что в каждой стране есть волонтерские центры, куда можно обратиться за помощью. Приехала в Братиславу поездом из Варшавы. Это был последний день, когда для украинских беженцев места в поезде предоставлялись бесплатно. То есть место в вагоне. Ехала в тамбуре. Но главное – ехала:

В Братиславе сразу направилась в центр помощи Беженцев (адрес: ул. Ботова 7). Там оформила документы: временная защита "odidenec" и финансовая помощь от ООН (80 евро/мес), она действовала на 5 месяцев. Те, кто приехал весной, получали еще материальные выплаты от Правительства труда и становились на учет в поиске работы. По последней информации, сейчас эта программа возобновлена. Также продлили срок временного разрешения на пребывание в стране до марта 2024 года.

В центре беженцев спросили, нуждаюсь ли я во временном жилье. Его предоставляли только на первые 10 дней, далее – ищи самостоятельно.

Я не собиралась оставаться надолго. Как и все украинцы, верила, что наша Победа – вот-вот скоро. Только бы увидеть ребенка, наобниматься, вдохновиться воздухом свободы после оккупации и вернуться обратно в Украину!

Меня привезли в спортивный зал, который переоборудовали под прием большого количества беженцев, провели быстрый тест на COVID (да-да, в странах ЕС этим еще беспокоились) и выделили кровать. Зал не современный, немного заброшенный, с комнатой для приема пищи, двумя душевыми и двумя туалетами. На 70 человек. Но здесь было светло, горячая вода, интернет и 2-разовое питание. Я вытащила счастливый билет.

Для стран ЕС беженцы не делятся на украинцев, мадьяр или сирийцев. У всех беда. Поэтому мы жили все вместе.

Справка:

Гражданин Украины может подать заявление о предоставлении временного убежища сразу после въезда на территорию Словацкой Республики.

Члены семьи могут подать заявление на получение временного убежища, если они проживали в Украине до 24 февраля 2022 года. Членами семьи являются:

жена/муж;

несовершеннолетние дети или несовершеннолетние дети вашего супруга;

родители малолетнего ребенка, являющегося гражданином Украины;

ваши близкие родственники, живущие с вами в одной семье и находящиеся на полном или частичном воздержании от вас.

Размер выплат украинцам в Словакии

Программа финансовой помощи действовала до 31 января 2023 года. После этой даты больше не предоставляются. Кроме того, участников программы призывают снять все остатки средств, которые остались на картах IFRC VISA или в программе MoneyGram. Несмотря на закрытие программы Красного Креста, в Словакии продолжают снабжать украинцев выплатами на материальные нужды.

Заявку на получение этого пособия можно оформить в ближайшем Центре труда на территории Словакии. С 1 января 2023 года в закон о выплате пособий были внесены изменения. Теперь выплаты для беженцев будут такими:

74,00 евро в месяц для физического лица;

140,70 евро в месяц для человека с ребенком или до четырех детей;

128,60 евро в месяц для пары без детей;

192,40 евро в месяц для пары с ребенком или до четырех детей;

205,50 евро в месяц для человека с более чем четырьмя детьми;

259,40 евро в месяц для пары с более чем четырьмя детьми.

Пищевые цеха и типографии. Поиск работы в Словакии

На следующий день администратор предложила работу – уборку в гостиницах. Оплата – в конце каждого дня. Я позвонила узнать об этой вакансии. Оказалось, что гостиница – придорожная для дальнобойщиков. Норма в день – 15 номеров. Сама работа не пугала (хотя, конечно, все мы жили и работали до войны на других должностях и о таком не мечтали!).

Девушка, соседка из Харькова, вовремя рассказала обо всех "подводных камнях": и что это за номера, и какой бы ты ни был шустрый, 15 за смену обработать не успеешь. Так что получишь штраф и минус оговоренная зарплата. На руки – максимум 10 евро за 12 часов работы. Тогда я впервые столкнулась с тем, что украинских женщин нередко используют как дешевую рабочую силу.

Второе предложение работы нашлось в общежитии, где мне удалось найти койко-кровать. Летом студенческие общежития пустели, студенты разъезжались по домам. Словацкие студенты на летний период выселяются из общежития полностью с вещами и сдают комнату. Ведь в следующем учебном году проходишь путь заново – регистрация на общежитие через электронную систему. И получить место ты можешь в любом общежитии своего ВУЗа. Таким образом, появились в стране новые временные приюты.

Украинским студентам, написавшим заявление на продление пребывания на летний период (потому что некуда возвращаться), оставили места. На свободные – заселяли родителей этих студентов, нуждавшихся в убежище. Заявления от родителей согласовывались каждым деканатом отдельно, и в каждом городе страны действовали свои правила (например, месяц жилье бесплатно, далее – за свой счет).

Летом я нашла работу на типографии. Почему-то казалось, что для писателя это ближе и роднее.

В целом работу без опыта и без знания языка найти можно. Но это будет неквалифицированный дешевый труд с почасовой оплатой в 4-5 евро. Это касается уборщиц, мойщикой окон и посуды, сортировщиков на складе, упаковщиков одежды, поваров и так далее.

Те, кому удалось найти работу с помощью волонтеров или знакомых, мог устроиться на завод или на пекарню. Официально – с выходными, отпусками, доплатами за ночные смены, больничными.

Быстрее всех приспособились украиночки, работавшие в сфере услуг. Массаж, маникюр, парикмахер и другие. Они уже с опытом и инструментом. Украиноязычных клиентов – полно, искать не нужно.

Пищевые цеха и типографии (имею только этот пример, возможно, есть еще) набирали временных рабочих в зависимости от объема заказа. К примеру, нужно к выходным в супермаркеты поставлять оговоренный объем готовых блюд, тогда на четверг и пятницу появляются срочные вакансии, потому что просто нужны лишние руки.

С типографией – то же самое: выиграли тендер, получили заказ. Запустили дополнительные станки для выполнения работы в срок. Дали объявление в тематических группах, набрали желающих беженцев с документом о временном убежище. Такая работа может быть временной на неделю или на несколько месяцев.

Как относятся украинки в Словакии к беженкам

Я работала по новогоднему заказу от Lego. Да, летом. Это были аннотации к конструкторам. Сама по себе работа не тяжелая и не требует особых навыков, кроме физической выдержки. Двенадцать часов в сутки у станка стоя! Нам, временным, доставались ночные смены.

Когда ты всю работу в Украине выполнял за компьютером или работал интеллектуально, первые дни на конвейере кажутся адом. Утешалась тем, что заработаю деньги, смогу оставить эту сумму дочери и вернуться к волонтерским делам в Украину.

Понимаю, что работая на вредном производстве в постоянном грохоте станков и дыша типографской краской, здоровее не станешь. Волосы, зубы, кожа – портятся в первую очередь. Да и 12-часовые смены не дополняют бонусы женской красоте. А еще – язык. Мы словаков понимаем (ведь язык похож на украинский), словаки нас – нет. И когда мы общаемся между собой, это их очень раздражает.

Но почему работники, давно работающие в Словакии, часто не любят наших беженцев? Dtlm это такие же женщины из Украины. Это оказалось для меня неожиданным открытием.

Ответ оказался прост. Люди, уехавшие из Украины до войны и многие годы живущие в Словакии, достигали всего из-за трудностей. Бумажные, материальные, моральные. Получить документы, позволяющие работать, арендовать квартиру на семью, устроить детей в садик, найти нормальную работу, выучить язык и прочее. А мы, на их взгляд, приехали и якобы живем без забот.

Ведь нам работать можно "по одной бумажке", выданной при регистрации, жилье предоставляют бесплатно, в школы оформляют без проблем, да еще проезд для беженцев бесплатный (летом в некоторых городах Словакии еще сохранялся бесплатный проезд в пределах города). Для них мы были проблемой, так как посягали на рабочие места.

Но есть важный момент:

мы под обстрелами убегали от войны, а не спокойно планировали переезд в другую страну. В спешке хватали вещи (иногда это был единственный рюкзак) и спасались, оставляя всю свою прежнюю жизнь. Мы не готовились к переезду планомерно: не собирали средства, не выбирали страну и город, не продавали квартиры, не упаковывали имущество, чтобы забрать с собой. Это совсем разные вещи. Наши обстоятельства нельзя сравнивать.

В сентябре я вернулась в Украину, как и ранее планировала. К сожалению, война продолжается. Беженцы в Словакию продолжают прибывать. В следующей публикации расскажу об учебе украинцев в Словакии: что изменилось и стоит ли получать образование за границей.

Больше историй от Натальи Будянской – на ее странице в Instagram.

Напомним, украинцам продлили временную защиту в Словакии.

Также украинцы из-за границы часто едут на лечение в Украину, где медицинские услуги значительно дешевле европейских.