"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии

Как семья обустроилась в новой стране, преодолев психологическую травму – подробнее в материале.

Украинская блоггер Наталья Будянская неоднократно бывала в Словакии: там в одном из университетов учится ее дочь, и сама Наталья выезжала в эту страну на время после вторжения РФ, но вернулась домой в Украину.

Во время поездки специально для TRAVEL РБК-Украина она записала разговор с украинскими пенсионерами, вынужденно переехавшими в Словакию, и, преодолев колоссальный стресс, решили приспосабливаться к новым реалиям, не останавливать свое саморазвитие и поступили в местный университет.

Вот как вспоминает о разговоре с парой сама Наталья:

"Я познакомилась с этой парой почтенного возраста в студенческом общежитии, куда расселили украинских беженцев. В столовой мы сели вместе пообедать. Они рассказали, что находятся там с начала полномасштабной войны. Юрий раньше работал преподавателем в украинском ВУЗе. Сказал, что обучение в любом возрасте стимулирует мышление, поэтому они решили не тратить попусту время, а получить в Словакии еще одно образование".

Публикуем историю Ольги и Юрия об их переезде, адаптации мотивации к учебе и планах на будущее.

"Не хотелось впускать в свою жизнь Словакию". Семья уехала после штурма ЗАЭС

Мы решили уехать из Украины после штурма Запорожской АЭС, 4 марта. Как и все – собирались уехать "на две-три недели", а потом – домой. В Словакию приехали на машине, здесь уже были наши друзья из Полтавы. Мы поселились рядом с ними.

Сначала по приезду были как в анабиозе, застывшем коконе, какие-то замороженные. Не было желания что-либо делать, ничего не хотелось. Вся наша выстроенная, отлаженная жизнь осталась в Украине. Только начался пенсионный возраст и заслуженный отдых, а тут – война. Не хотелось впускать в свою жизнь Словакию.

Каждое утро начиналось с новостей и заканчивалось новостями из Украины. Казалось, если мы не будем отслеживать ежечасно, что происходит на родной земле, то обязательно что-то пропустим. Эти новости в телефоне были как луч веры и надежды, будто от нашей осведомленности что-то зависело. Все никак не хотели расставаться с вещами, в которых приехали. Хотя наступила весна и все вокруг расцветало.

Фото: Семья выезжала в Словакию с собакой. "Животное – это как компонент дома, привязка к прошлому", говорит Ольга (предоставлено РБК-Украина)

Мы все ждали, что война закончится, и вот сейчас мы вернемся. Поэтому продолжали ходить в зимних сапогах, лыжных куртках, грязных штанах. Никак не могли снять свою "кожу".

"Решила обратиться к психологу. Это вернуло меня к жизни"

Ольга:

Я очень благодарна словацкому правительству за все, как помогают, сделали украинским беженцам, но тогда я ничего не хотела, никакой помощи. Помню, как начался онлайн-курс словацкого языка для беженцев, бесплатный. Нас не принуждали ее учить.

В Германии, например, изучение языка – это обязательно. Там нельзя получать пособие, если не посещать курсы. А у меня было дикое отторжение. Я не хотела впускать словацкий в свою жизнь, находила причину по которой я пропускала занятия или выключалась через 15 минут после начала.

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Словацкий язык мы тогда не учили. Казалось, что активное ее изучение – это как наше предательство Украины. Как будто мы решили здесь остаться и не возвращаться. Мы это воспринимали как прощание с родиной. К этому добавлялось чувство вины перед оставшимися.

Каждое утро я открывала ноутбук, и мы словно оказывалась в Харькове, где мои друзья в это время забивают окна фанерой. В Херсоне, где люди стоят в очереди за питьевой водой. Потом я закрывала ноутбук и оказывалась в Братиславе – в уютной мирной жизни.

Это был разрыв реальности. Так продолжалось три месяца. Находясь в Словакии, мы до сих пор мыслями в Украине. В какой-то момент я решила обратиться к психологу, это меня и спасло. Вернуло к жизни.

Фото: Семья оказалась в Словакии, которая тоже принимает украинских беженцев с первых дней вторжения РФ (Getty Images)

"Тебе нужно съездить домой, потому что ты психологически осталась в марте 2022-го. Люди давно живут дальше, привыкают к войне и новым обстоятельствам, как это не жестоко звучит. Люди в Украине адаптировались, а ты – нет. Посмотри своими глазами на Украину, приезжай хоть на несколько дней", – советовала мне психолог.

Еще она посоветовала удалить все новостные чаты с телефона.

"Оля, когда Крым будет наш, тебе это точно сообщат". Так же будет и с победой. Если ты сейчас будешь страдать и плакать, кому от этого станет легче? Хочешь плести сетки, найди группу волонтеров и плети. Делай что-то, а не страдай".

Я прислушивалась и сделала все так, как советовала психолог. Это очень помогло. Морально, эмоционально, физически.

"Теннис стал настоящей реабилитацией"

Выехали в Словакию вдвоем с мужем (мы оба – пенсионного возраста) и вывезли нашу собачку Тиму. Собака – это как компонент дома, привязка к прошлому. Он нам очень помог в первые месяцы сберечь психику. Когда вокруг тебя все чуждо, иначе, ты не хочешь лишний раз выходить на улицу, наш Тима ежедневно требовал внимания.

Благодаря ему мы вернули тот режим жизни, который у нас был до войны. С собачкой надо гулять дважды в день на улице, кормить. То есть если мы впадали в депрессию, накрывались одеялом и не хотели смотреть в окно, то он радостно прыгал рядом, у него были свои физиологические потребности, которые при переезде в другую страну меняться не могли, и мы шли с ним гулять.

Впоследствии мы договорились с мужем поддерживать друг друга, даже если депрессия не утихает. Трудно было привыкать к новым правилам быта. Дома уже все давно знакомо, и ты с закрытыми глазами можешь найти, где и что лежит. Здесь, на новом месте, ко всему пришлось привыкать заново.

То, что мы были вместе, спасало. Мы видели женщин с маленькими детьми без мужчин, таких же беженцев, как и мы, но им было сложнее в сто раз. А мы были вдвоем. Помню, сказала мужу: "Если мне хочется помолчать, все равно разговаривай со мной".

Фото: Занятия теннисом очень положительно повлияли на эмоциональное состояние Ольги (предоставлено РБК-Украина)

А потом в нашей жизни появился теннис. Я когда-то играла в теннис в Украине, а мой муж Юра только начал здесь, в Братиславе. Знаете, существует такая психологическая методика – убаюкивание. Мама качает на ручках своего ребенка, чтобы он заснул. Ритмические покачивания влечения помогают быстрее уснуть. Так и в теннисе. Прыжки мячика, повторяющийся стук о стол, колыхающие амплитудные движения – все это действовало как активное успокаивающее.

Еще терапевтическими оказались возгласы. Когда ты занимаешься в любой спортивной команде, обмениваешься восклицаниями, выкрикиваешь слова громко. Это как прокричать свою боль. С помощью коротких слов "ой", "гей" я избавлялась от накопленных негативных эмоций. Нам повезло, что стол был в общежитии, где нас поселили как беженцев, и доступ к нему был бесплатным. Мы начали играть вдвоем каждый вечер. Теннис стал необходимой частью жизни, как реабилитация после травмы.

"Воплотила давнюю мечту – сидеть с мужем за одной партой"

Теннис свел нас с новыми людьми, которые также приходили поиграть по вечерам. Впервые со времен нашего приезда захотелось жить с новой силой. Жить и еще успеть воплотить то, что вся жизнь откладывалась "на потом".

Например, меня всегда интересовали разные методики физической реабилитации людей, поэтому я решилась и подала документы в магистратуру города Запорожья – учиться онлайн. Стала студенткой. Этот успех подтолкнул нас к действиям. Мы поняли, что ничего невозможного нет. А люди, с которыми построил теннис, помогли с переводом документов на поступление в словацкий вуз - Ekonomická univerzita v Bratislave (Экономический университет в Братиславе).

Так мы с мужем вместе стали студентами. Украинские студенты словацкого университета. Не знаю что будет дальше, учимся мы или нет, потому что мысли о возвращении домой с головы не идут.

Мы научились жить сегодняшним днем. Но я воплотила давнюю мечту – сидеть с мужем за одной партой. Знаете, как в молодежных сериалах: ехать вместе в школу, обсуждать лекцию, делиться конспектами, списывать друг у друга, есть пончики на переменах, пить кофе из автомата после пар, жить вместе в общежитии. Я об этом мечтала. И не думала, что мечта может осуществиться так неожиданно в моем возрасте.

Когда общаешься с молодежью и тебя окружает молодежь, сам становишься моложе.

Для украинских студентов обучение в Словакии бесплатное, если поступить на обучение, которое ведется на словацком языке.

Выбор предметов и график экзаменов. Как учиться в Словакии бесплатно

Конечно, с языком у нас было не очень хорошо. Поэтому мы выбрали специальность, в которой мало-мальски понимаем – информатика. Учим программы Word, Exel, с которыми были знакомы на родном языке.

Нам очень помогают все педагоги. Я бы сказала, бережно относятся. Многие из них знают русский язык, позволяют использовать гаджеты, онлайн-переводчики, дают нам больше времени на подготовку, а также сокурсники подсказывают.

Фото: Экономический университет в Братиславе, куда поступили на обучение украинцы (uk.wikipedia.org)

Наши занятия проходят три раза в неделю. Расписание посылают на электронную почту. Он составлен сразу на полгода, не меняется. Необычно и немного трудно было понять, что все общение между деканатом, преподавателями и студентами происходит онлайн. В личном электронном кабинете или по e-mail.

В наши первые студенческие годы все было по-другому. Но это хорошо, с другой стороны, мы можем составить письмо, исправить ошибки, отправить. Получить ответ и перевести через Пщщпду-переводчик. Не краснеть перед лицом декана, если не понял, что тебе ответили.

Моя бабушка говорила: "Если тебе очень тяжело, сделай один шаг". Не можешь встать на ноги – ползай. Встал – иди. Ушел – беги. То есть делай что можешь. Но делай. Делай первый шаг.

Я поняла, что вот жажда жизни появилась тогда, когда я удалила все новостные каналы по телефону, оглянулась вокруг и заполнила свое время делами. Сначала бытовыми с собакой, потом спортивными, а сейчас – обучением.

Как это страшно не звучит, но потерявшие все оправились быстрее. У них не было возможности тратить много времени на депрессию и размышления о прошлом, нужно было действовать и выживать в новой среде. А о нас заботились и беспокоились, поэтому мы с мужем расслабились. Не надо было отчаянно бороться за жизнь.

Можно накрыться одеялом, отгородиться от мира, не выходить на улицу и переждать. А можно принимать ту реальность, которая есть, и что-то делать дальше.

Сейчас мне жаль ту первую весну, которую мы потеряли из-за апатии. Наш возраст не позволяет поставить жизнь на паузу. На счету любая весна. Я уверена, что эта весна будет победной. Полной сил, желания жить и возрождаться.

Больше интересных историй от Натальи Будянской – на ее странице в Instagram.

Ранее она рассказывала для РБК-Украина, как переехала в Словакию и почему вернулась домой в Украину.

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