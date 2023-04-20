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Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение

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Четверг 20 апреля 2023 08:00
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение Фото: Проверка документов на границе Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

В апреле украинцы стали больше ездить за границу и наоборот. Многие люди интересуются, какие сейчас действуют правила пересечения границы с детьми.

Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на консульство Украины в Гданьске.

Отмечается, что в условиях действующего ныне в Украине военного положения действуют другие правила. Но три из них остаются без изменений:

  • разрешительная система касается только выезда из Украины, на въезд в Украину согласие родителей не требуется;
  • разрешительная система касается только ребенка, которому менее 16 лет. Лицо, которому исполнилось 16 лет, может выезжать из Украины самостоятельно;
  • разрешительная система касается только ребенка, являющегося гражданином Украины.

На время введения в Украине правового режима военного положения действуют положения абзаца 13 пункта 2-3 Правил, согласно которым выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя:

  • в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства;
  • при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.

Как отмечают в консульстве, обычно свидетельства о рождении достаточно, если записанные в нем фамилии и имена родителей и ребенка соответствуют фамилиям и именам в паспортах.

"Обратите внимание, что статус бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима в таком случае нужно будет подтвердить оригиналами документов, что, пожалуй, сложнее, чем получить разрешение хотя бы одного из родителей на выезд за границу", – отмечают в ведомстве.

Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснениеФото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

Также разрешение на выезд за границу не требуется в случае выезда ребенка в сопровождении другого лица, получившего на это письменное полномочие (поручение) одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства.

Во всех остальных случаях для выезда ребенка за границу в сопровождении другого лица (соседка, коллега, подруга) необходимо иметь поручение на выезд ребенка хотя бы от одного родителя.

Напомним, что мы писали, что украинские дети смогут пересекать границу с цифровым документом Diia.pl.

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