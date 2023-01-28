"Нигде не прописано". Будут ли возвращать из-за границы мужчин в Украину для мобилизации

Согласно одному из пунктов постановления №1487, зарубежные дипломатические ведомства Украины теперь должны информировать украинцев за границей о начале нового призыва и способствовать возвращению домой военнообязанных и резервистов, если в Украине проводят мобилизацию или в военное время.

Из-за этого в сети появилось множество сообщений и видео, где говорят, якобы посольства и консульства будут "отлавливать" украинцев-мужчин призывного возраста за границей. Слухи об этом не утихают до сих пор, хотя после принятия новации Кабмина прошло несколько недель.

Вкомментарии TRAVEL старший юрист БФ "Право на захист" Александр Трегуб развеивает такие слухи и говорит, что такая процедура возвращения украинцев из-за границы нигде не прописана.

Будут ли возвращать военнообязанных в Украину: объяснение

Сейчас нет такого нормативного акта, где была бы прописана ответственность в виде возвращения гражданина Украины призывного возраста из-за границы только за нарушение им законов об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации без приговора суда, вступившего в законную силу. Об этом в комментарии РБК-Украина Александр Трегуб, старший юрист БФ "Право на захист".

Но будут ли возвращать мужчину в Украину призывного возраста, если тот уже уехал за границу?

Единственный институт права, согласно которому гражданина Украины могут принудительно вернуть в Украину – это институт экстрадиции. Экстрадиция – выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, объясняет юрист.

"Экстрадиция включает: официальное обращение об установлении места пребывания на территории запрашиваемого государства лица, которое необходимо выдать, и выдачу такого лица, проверку обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче, принятие решения по запросу, фактическую передачу такого лица под юрисдикцию запрашивающего государства (часть 1 статьи 541 УПК Украины)", – говорит Александр Трегуб.

Основанием для экстрадиции могут быть Европейская конвенция о выдаче правонарушителей, Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам или двусторонние договоры Украины о выдаче правонарушителей и о правовой помощи, содержащие положения о выдаче. Нет таких договоров между Украиной и США.

"Есть только двусторонние договоры в сфере предоставления взаимной помощи по уголовным делам, которые не дают права выдавать странам беглецов от правосудия или подозреваемых в преступлениях граждан другой страны. Такая же ситуация – с Канадой", – добавляет юрист.

Отметим, украинские дипведомства за границей должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов. Но только тех, которые состоят на временном консульском учете. Встать на такой учет можно только добровольно.

Также юрист объяснил, какую ответственность будут нести мужчины, незаконно выехавшие за границу.

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