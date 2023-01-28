"Ніде не прописано". Чи повертатимуть з-за кордону чоловіків в Україну для мобілізації

За одним із пунктів постанови №1487, закордонні дипломатичні відомства України тепер мають інформувати українців за кордоном про початок нового призову і сприяти поверненню додому військовозобов’язаних та резервістів, якщо в Україні проводять мобілізацію або у воєнний час.

Через це в мережі з'явилося безліч дописів і відео, де кажуть, нібито посольства і консульства будуть "відловлювати" українців-чоловіків призовного віку за кордоном. Чутки про це не стихають досі, хоча після прийняття новації Кабміном пройшло вже кілька тижнів.

У коментарі TRAVEL РБК-Україна старший юрист БФ "Право на захист" Олександр Трегуб розвіює такі чутки та каже, що така процедура повернення українців з-за кордону ніде не прописана.

Чи повертатимуть військовозобов'язаних в Україну: пояснення

Зараз немає такого нормативного акту, де була б прописана відповідальність у вигляді повернення громадянина України призовного віку з-за кордону лише через порушення ним законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію без вироку суду, який набрав законної сили. Про це у коментарі РБК-Україна Олександр Трегуб, старший юрист БФ "Право на захист".

Але чи повертатимуть чоловіка в Україну призовного віку, якщо той вже виїхав за кордон?

Єдиний інститут права, за яким громадянина України можуть примусово повернути в Україну – це інститут екстрадиції. Екстрадиція – видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, пояснює юрист.

"Екстрадиція включає: офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, прийняття рішення за запитом, фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави (частина 1 статті 541 КПК України)", – каже Олександр Трегуб.

Підставами для екстрадиції можуть бути Європейська конвенція про видачу правопорушників, Конвенція СНД про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах або двосторонні договори України про видачу правопорушників та про правову допомогу, які містять положення про видачу. Немає таких договорів між Україною та США.

"Є лише двосторонні договори у сфері надання взаємної допомоги у кримінальних справах, які не дають права видавати країнам втікачів від правосуддя або підозрюваних у злочинах громадян іншої країни. Така сама ситуація – із Канадою", – додає юрист.

Зазначимо, українські дипвідомства за кордоном мають вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Але лише тих, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Стати на такий облік можна тільки добровільно.

Також юрист пояснив, яку відповідальність нестимуть чоловіки, які незаконно виїхали за кордон.

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