ua ru
Вт, 06 июня News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

База Ryanair и Wizz Air. Как добраться до одного из крупнейших аэропортов Польши

Новина українською →
Вторник 06 июня 2023 16:35
База Ryanair и Wizz Air. Как добраться до одного из крупнейших аэропортов Польши Фото: Аэропорт Катовице (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Аэропорт Катовице входит в пять самых крупных аэропортов Польши по пассажиропотоку. Там базируются европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Как добраться до ааэропорта пассажирам в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Кроме лоукостеров Wizz Air и Ryanair, из Катовице летают авиакомпании LOT и Lufthansa, которые предлагают рейсы с пересадкой в Варшаве и Франкфурте.

В аэропорт проложена железнодорожная ветка, но поезда еще не курсируют. Из Катовице добраться можно автобусами муниципального оператора ZTM, которые отправляются регулярно от железнодорожного вокзала Katowice Dworzec. Доехать до аэропорта можно за 40 минут, но бывают пробки.

Билет на автобус в аэропорт Катовице стоит 6 злотых (53 грн). Для группы до 5 людей можно купить билет за 11,8 злотых (104 грн).

Аэропорт Катовице расположен также недалеко от города Краков. Из Кракова можно доехать до аэропорта Катовице автобусами компании Matuszek. Остановка в Кракове находится на автостанции Dworzec Autobusowy рядом с железнодорожным вокзалом Krakow Glowny.

Для поездки билеты нужно бронировать заранее. Цена – 60 злотых (529 грн). При покупке билета можно выбрать рейс Ryanair или Wizz Air, которым вылетает или прилетает пассажир.

База Ryanair и Wizz Air. Как добраться до одного из крупнейших аэропортов ПольшиФото: Самолеты на аэродроме в Катовице (facebook.com/KatowiceAirport)

В аэропорту Катовице терминалы A и B расположены в одном здании и обслуживают рейсы на вылет. В отдельном здании расположен терминал C, который обслуживает все прибывающие рейсы. Для пассажиров есть вся инфраструктура: кафе, пункты обмена валют, аптеки, магазины Duty Free.

Напомним, мы писали, что Wizz Air запустит новые маршруты из Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ryanair Wizz Air Польша аеропорт
Отдых в Украине
Мнения
Олег Васильев
Без привычных поездов. Что известно о расписании "Укрзализныци" на лето
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Колченогова
Налоги за границей. Отменят ли выплаты в ЕС, если вы работаете в Украине удаленно
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Ольга Черевко
Перед выездом домой. Как отказаться от защиты в Германии: алгоритм действий
Ольга Черевко
управляющий партнер юридической компании GLS
Алина Ткач
Продажа или растаможка. Что делать тем, кто выехал в Европу на украинских авто
Алина Ткач
юрист адвокатского объединения "Dixilex"
Все мнения