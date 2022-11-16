За свой счет. Сколько украинцев в Польше арендуют жилье самостоятельно

Украинские беженцы в Польше в следующем году должны платить за проживание в пансионатах или общежитиях, которые до сих пор оплачивало государство.

Новые правила касаются трудоспособных жителей Украины, которые могут зарабатывать и самостоятельно оплачивать проживание. В каких видах жилья живут украинцы в Польше и кто это оплачивает, TRAVEL рассказали в международном агентстве Gremi Personal.

Какие новые правила для беженцев будут введены в Польше

Изменения в специальный закон о помощи украинцам будут рассматривать в конце ноября. Согласно проекту, с января 2023 украинцы в коллективных центрах, включая общежития, санатории и пансионаты, будут платить 50% стоимости своего проживания через 3 месяца пребывания в таком жилье.

Ожидается, что за это время они устроятся на работу и смогут переехать в арендуемое жилье. Если они не трудоустроятся, то в следующие 3 месяца плата за коллективное жилье будет составлять 100%.

Такие правила не будут касаться людей, которые не смогут работать – пенсионеров, многодетных матерей, людей с инвалидностью. Для них проживание будет оставаться бесплатным. Между тем, по данным польских властей, в стране уже трудоустроились более двух третей беженцев трудоспособного возраста.

В каком жилье и живут украинцы в Польше

Аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal исследовал, в каком типе жилья проживают наши люди и кто за это платит. Опрос был проведен в первой половине ноября 2022 года. Участие в нем приняли 1700 украинцев в разных регионах Польши.

Инфографика: В каких видах жилья живут украинцы в Польше (предоставлена РБК-Украина)

Оказалось, что:

52% украинцев живут в квартирах;

18% – в общежитиях или хостелах;

10% – в частных домах;

10% – приютили поляки у себя дома;

6% – в пансионатах или базах отдыха;

4% – в отелях.

Кто оплачивает жилье для украинцев

Изменения в законодательстве по оплате проживания могут касаться незначительной части беженцев, которые нашли убежище в Польше.

Так, аналитики обнаружили, что:

58% опрошенных снимают жилье за свой счет ;

22% – обеспечивают жильем работодатели;

10% респондентов приютили поляки, которым правительство платит компенсацию;

5% жилье оплачивает правительство;

5% – помогают благотворительные организации.

Условия проживания устраивают 76% респондентов, а 24% планируют сменить жилье в ближайшее время.

"Хотя Польша создала больше всего программ для проживания беженцев среди всех европейских стран, большинство украинцев решают жилищные вопросы за свой счет", – обращает внимание Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Инфографика: Кто платит за жилье украинцев в Польше (предоставлена РБК-Украина)

В Польше дорогая аренда квартир, но достаточно много вариантов для комфортного проживания. Например, популярна практика, когда поляки предоставляют убежище украинцам у себя дома, получая за это компенсацию от государства в размере 40 злотых (320 грн) в сутки за каждого украинца, отмечают в компании.

Также часто украинцы арендуют большие квартиры совместно на несколько семей, что дешевле отдельного жилья.

"Самый выгодный вариант – проживание за средства предприятия. Польские работодатели конкурируют между собой за украинцев, поэтому пытаются создать максимально комфортные условия для своих сотрудников", – обращает внимание Анна Джоболда. Она добавляет, что в большинстве своем такое жилье имеет должное качество, даже если это хостел или общежитие.

Пока польские работодатели готовы предоставлять комфортное жилье своим работникам, специалисты по трудоустройству советуют воспользоваться таким временным вариантом, по крайней мере тем, кто решил перезимовать в Польше.



Напомним, Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев.

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