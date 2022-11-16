Власним коштом. Скільки українців у Польщі орендують житло самостійно

Українські біженці у Польщі у наступному році мають сплачувати за проживання у пансіонатах чи гуртожитках, які досі оплачувала держава.

Нові правила стосуються працездатних українців, які можуть заробляти та самостійно оплачувати проживання. У яких видах житла живуть українці в Польщі, та хто це оплачує, TRAVEL РБК-Україна розповіли у міжнародній агенції Gremi Personal.

Які нові правила для біженців запровадять у Польщі

Зміни до спеціального закону про допомогу українцям будуть розглядати в кінці листопада. Відповідно до проекту, з січня 2023 року українці в колективних центрах, включаючи гуртожитки, санаторії та пансіонати, платитимуть 50% вартості свого проживання через 3 місяці перебування у такому житлі.

Очікується, що за цей час вони влаштуються на роботу і зможуть переїхати в орендоване житло. Якщо вони не працевлаштуються, то наступні 3 місяці плата за колективне житло складатиме 100%.

Такі правила не стосуватимуться людей, які не зможуть працювати – пенсіонерів, багатодітних матерів, людей з інвалідністю. Для них проживання залишатиметься безплатним. Між тим, за даними польської влади, в країні вже працевлаштувалися понад дві третини біженців працездатного віку.

В якому житлі живуть українці у Польщі

Аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal дослідив, в якому типі житла проживають наші люди та хто за це платить. Опитування провели у першій половині листопада 2023 року. Участь у ньому взяли 1700 українців в різних регіонах Польщі.

Інфографіка: У яких видах житла живуть українці у Польщі (надана РБК-Україна)

Виявилося, що:

52% українців живуть у квартирах;

18% – у гуртожитках чи хостелах;

10% – у приватних будинках;

10% – прихистили поляки у себе вдома;

6% – у пансіонатах чи базах відпочинку;

4% – у готелях.

Хто оплачує житло для українців

Зміни до законодавства стосовно оплати проживання можуть стосуватися незначної частини біженців, які знайшли прихисток у Польщі.

Так, аналітики виявили, що:

58% опитаних винаймають житло власни м кошт ом ;

; 22% – забезпечують житлом роботодавці;

10% респондентів прихистили поляки, яким уряд сплачує компенсацію;

5% житло оплачує держава;

5% – допомагають благодійні організації.

Умови проживання влаштовують 76% респондентів, а 24% планують змінити житло найближчим часом.

"Хоча Польща створила найбільше програм для проживання біженців серед всіх європейських країн, більшість українців вирішують житлові питання своїм коштом", – звертає увагу Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Інфографіка: Хто сплачує за житло українців у Польщі (надана РБК-Україна)

У Польщі дорога оренда квартир, але вистачає багато варіантів для комфортного проживання. Наприклад, популярною є практика, коли поляки надають прихисток українцям у себе вдома, натомість отримуючи компенсацію від держави в розмірі 40 злотих (320 грн) за добу за кожного українця, зазначають у компанії.

Також часто українці орендують великі квартири спільно на кілька сімей, що дешевше, ніж окреме житло.

"Найвигідніший варіант – проживання за кошти підприємства. Польські роботодавці конкурують між собою за українців, тому намагаються створити максимально комфортні умови для своїх працівників", – звертає увагу Анна Джоболда. Вона додає, що здебільшого таке житло має належну якість, навіть якщо це хостел чи гуртожиток.

Поки польські роботодавці готові надавати комфортне житло для своїх працівників, фахівці з працевлаштування радять скористатися таким тимчасовим варіантом, принаймні тим, хто вирішив перезимувати у Польщі.



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