17 тысяч гривен на человека. Как получить выплаты от немецкого фонда в Польше

Украинцы, нашедшие убежище от войны в Польше, могут получать там выплаты от международных организаций. Денежную помощь недавно возобновил немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Какая сумма выплат и кто может претендовать на средства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

В каких городах можно подать заявку на выплаты

Немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe возобновил прием заявок от украинцев в Польше на выплату финансовой помощи. Как и другие выплаты от международных организаций, предусматривается помощь по 700 злотых в течение 3 месяцев главе семьи и по 600 злотых – на других членов семьи. То есть один человек получит за этот период 2100 злотых – около 17150 гривен.

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

На сегодняшний день подать заявки и получить денежную помощь от Diakonie Katastrophenhilfe можно в 6 городах Польши:

Вроцлав: +48 665 251 473;

Гданьск: +48 794 324 029;

Бельско-Бяла: +48 731 776 735;

Оструда: +48 662 103 272;

Битом: +48 884 720 619;

Згеж: +48 691 356 977.

"Вы можете связаться с центрами LWF, чтобы подать заявку на денежные программы, отправив SMS в ближайший центр. Сообщение должно содержать: ваше имя, польский номер телефона, количество человек в семье, место жительства в Польше (название города) и информацию, есть ли в вашей семье человек с ограниченными возможностями", - отмечают на странице фонда.

После этого придет SMS с конкретным адресом, датой и временем, когда прийти в центр для регистрации. Приходить нужно всей семьей, включая детей, и брать с собой документы - паспорт, PESEL и другие:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность заявителя и каждого из членов семьи;

документ, подтверждающий дату въезда в Польшу;

подтверждающая медицинская документация в случае лиц с особыми потребностями или хронической или тяжелой болезнью заявителя или кого-либо из его семьи.

Кто может принять участие в программе: условия

Одно из условий получения помощи от немецкого фонда – не получать аналогичных выплат от международных организаций до этого: например, от ООН или Красного Креста.

Фото: Среди критериев уязвимости – беременность и дети (gettyimages.com)

Еще один критерий – заявитель и ни один из членов его семьи не должны работать в Польше и получать другие виды доходов.

Выплаты рассчитаны на помощь украинских беженцев из уязвимых категорий. Для того чтобы подпадать под условия программы, нужно:

быть матерью-одиночкой или отцом-одиночкой;

быть старше 65 лет и не иметь в Польше других совершеннолетних родственников;

быть беременной;

быть отцом или матерью 2 и более детей;

и более детей; иметь члена семьи с особыми потребностями;

иметь члена семьи с хроническим или каким-либо серьезным заболеванием.

Фонд Diakonie Katastrophenhilfe также планирует предоставить единовременную помощь на подготовку к зиме для уже существующих участников этой денежной помощи.

Напомним, мы писали, что Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев.