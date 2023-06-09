Море ягод. Куда поехать на отдых и сбор клубники за городом

Зеленый туризм в Украине можно совместить с гастрономическим. Отдых на выходных интересно провести на ягодных плантациях, где позволяют собирать урожай самостоятельно.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда можно поехать в "клубничные туры" и сколько будет стоить любимая ягода.

На органической ферме в Киевской области – ягоды до осени

Эко-парк "oLawander" в пгт Дымер в Киевской области приглашает на отдых с детьми. С первых чисел июня до осенних заморозков там длится сезон органической клубники. На клубнично-лавандовой ферме выращивают сорт ягод, который плодоносит все время, сообщает agroportal.ua.

Со временем к клубнике добавятся и другие ягоды: ежевика и голубика. В общей сложности площадь ягодного поля, на котором можно самостоятельно собирать урожай – полгектара. Вход стоит 200 грн, дети ростом до 110 см могут заходить бесплатно. На поле можно есть любую ягоду неограниченно.

"На входе можно взять бумажные корзины для самостоятельного сбора клубники. Все, что выносите за пределы поля, мы взвешиваем по 120 грн/кг. На поле можно лежать в соломе, играть на газоне и лакомиться ягодой", – рассказывает владелица Мирослава Линская.

Фото: Эко-ферма в Киевской области (facebook.com/olawanderfarm)

Поле открыто для самостоятельного сбора ягод уже 4 года. За это время гости собрали около 700 кг. Еще больше посетители купили уже собранной ягоды.

Пока на эко-ферме жилья нет, хотя в планах постройка домиков с бассейном. Но приехать в гости можно с детьми и на весь день. На территории отеля есть кафе и гамаки. На ферме угощают бургерами, десертами и сырниками с лавандовым сиропом.

Фото: Клубника плодоносит до осени (facebook.com/olawanderfarm)

Клубничная плантация и контактный зоопарк в Черниговской области

На ферме "Копиця сіна" в селе Пархимов на Чернишевщине можно отдыхать на территории, неограниченно собирать клубнику, гладить животных, заказать комплесный обед и отдохнуть в гамаках и на качелях. А при желании – принять душ и поставить палатку.

Гостей приглашают насладиться атмосферой села, свежим воздухом и спокойствием. Правила сбора клубники следующие:

"Вы платите за вход: взрослый билет – 100 грн, детский – 80 грн, до 2 лет бесплатно. Заранее можно заказать экскурсию. Гуляете, едите на поле клубнику безлимитно. Если хотите собрать клубнику с собой, берите тару (или можно приобрести у нас корзины и ящики)", – рассказывают владельцы.

Можно собирать клубнику самостоятельно в неограниченном количестве, взвесить и рассчитаться. Или купить уже собранную. Цены будут известны с началом сезона, который откроют в выходные 10-11 июня.

Фото: Сезон клубники на Черниговщине (facebook.com/kopytsyasina)

Отмечается, что клубничный сезон в этом году на ферме будет последний раз. Также на протяжении лета на плантациях созревают смородина и голубики.

На ферме можно позавтракать, пообедать и поужинать. Готовят из своих домашних продуктов комплексные обеды ежедневно (борщ с мясом, картофель с мясом, салат, сало, хлеб, компот) или блюда по предварительному заказу.

Клубника на Львовщине – из теплиц и поля

Фермерское хозяйство "ФайнаBerry" в селе Гончары во Львовской области основал в 2016 году ветеран АТО Николай Стецькив. Предприниматель продает ягоды по подписке со своих теплиц и плантаций, а также предлагает формат "собери сам".

На сбор ягоды приезжают компаниями и семьями, устраивают пикники. Из-за ограниченных объемов урожая собирать ягоды разрешают в отдельные дни.

"При наших объемах мы не можем работать каждый день из-за того, что ягоде нужно время созреть. Поэтому мы делаем перерывы, чтобы растения отдохнули, чтобы мы навели порядок, и клубника снова встретила вас на кустах свежей, вкусной и в таком количестве, чтобы было легче собрать. Поэтому для #Збери_Собі_Сам у нас сейчас два-три дня в неделю, пока не начнется ягода на открытом грунте. Это вторник, пятница и суббота", – сообщается на странице фермы в соцсети.

Фото: Во Львовской области приглашают собирать клубнику самостоятельно (facebook.com/Николай Стецькив)

"На сегодняшний день цена такая. Собираем еще в теплице, спелая, цена 80 грн/кг. Будет собрана, цена на нее разная. Один сорт – 90 грн, второй – 100 грн/кг", –отмечают на странице "ФайнаBerry".

Также обещают сообщить, когда можно будет приехать с детьми на самостоятельный сбор ягод, когда клубники достаточно много созреет.

В Тернопольской области дегустация ягод бесплатная

В ягодном хозяйстве "Фазенда Мартынюков" в селе Устье-Зеленое Тернопольской области выращивают клубнику на площади в 2 га. Хозяин Игорь Мартынюк сейчас служит в ВСУ. За полем ухаживают его жена и мать.

Сезон сбора ягоды – весь июнь. Клубника на продажу и для самостоятельного сбора растет двух сладких сортов – "Клери" и "Свит Харт".

Дегустировать клубнику гости могут бесплатно, а за собранную придется заплатить. Тару можно приобрести на месте. Также для гостей обустроят бесплатную фотозону.

Фото: Уборка клубники в Тернопольской области (facebook.com/Диана Мартынюк)

На странице владельцев была опубликована актуальная цена на ближайшую неделю: адресная доставка – 100 грн/кг. Собранная самостоятельно – 80 грн/кг (цена будет меняться). Мелкие ягоды на варенье можно собрать самостоятельно и заплатить 60 грн/кг.

Напомним, мы писали, где можно бюджетно отдохнуть в Украине летом.