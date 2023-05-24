Не только Карпаты. Где можно бюджетно отдохнуть в Украине летом

Украинцы второе лето будут отдыхать без своего моря, а альтернативу предлагают отели в Карпатах. Впрочем, есть немало локаций с бюджетным отдыхом у воды в других безопасных регионах.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда можно отправиться в отпуск всей семьей в Украине.

"Под шепот волн": где можно подышать морским воздухом без выхода на пляж

Одесса и курортные села могут являться направлением для отдыхающих, которые ради морского воздуха готовы ехать к побережью в Одесской области.

Сам берег Черного моря заминирован и доступ к пляжам остается ограниченным, прибрежная линия заминирована. Впрочем, власти Одессы обещают создать места отдыха с бассейнами и укрытиями. Также отдых в бассейнах предлагают множество отелей в городе.

В этом году можно найти предложения отдыха на базах вдоль побережья – обычно на второй-третьей линии с видом на море или выходом на лиман, в котором купание не запрещено, и с бассейнами.

На сайтах объявлений есть предложения отдыха "под шепот волн". К примеру, в селе Новая Дофиновка в 10 км от Одессы предлагают семейные апартаменты на первой линии. Из удобств – санузел в номере, кондиционер, кухня, шезлонги на террасе отеля. Стоимость проживания – 600 грн/сутки.

Столько же стоит домик в Одессе – в Аркадии. Там могут разместиться 3-4 человека. Большие дома в городе стоят 1000 грн/сутки.

В Санжейке домик на 2-3 человека предлагают за 1000 грн/сутки. Вокруг лес, до моря 300 м, но гостей предостерегают не рисковать и не ходить туда, а воспользоваться бассейном на территории.

Фото: Отель в Затоке (booking.com)

На сайте booking немало предложений от отелей на побережье. К примеру, в Грибовке отели с бассейнами предлагают отдых по цене от 750 грн/сутки. В Черноморске – от 600 грн/сутки (без бассейна). В Затоке – от 750 грн/сутки в отелях с бассейном.

Знаменитые озера на Волыни в окружении лесов

Сезон отдыха на Шацких озерах обычно начинается с 10 июня. В прошлые годы в этой известной локации на Волыни было не протолкнуться. В прошлом году на начало сезона было забронировано всего 10% мест. Люди боялись повторного вторжения и опасались ехать в леса региона.

Чистые лесные озера – уникальная альтернатива морскому отдыху. В 1983 году здесь был создан Шацкий национальный природный парк для охраны редких природных комплексов площадью 32 тысячи гектаров. Группа водоемов насчитывает 30 озер, наиболее известное для купания и отдыха – Свитязь. Вокруг озер построено множество санаториев, баз отдыха и детских лагерей.

Фото: Отдых на озере Свитязь (instagram.com/_svitiaz_svoim)

Ехать нужно в Ковельский район, пгт Шацк. На сайтах объявлений комната в коттеджном доме предлагается от 250 грн/сутки с человека. Отдельный маленький коттедж обойдется от 750 грн/сутки.

На сайте booking варианты проживания в усадьбах более доступны по цене – дом на 5 человек предлагается за 1200 грн, тогда как номера в гостиницах – 1500-2500 грн/сутки за двухместное размещение.

Отдых на Днестре и туры по Подолью

Летний отдых в Хмельницкой области стал открытием для многих украинцев в 2022 году, когда семьи искали безопасную локацию с пляжами. По словам эксперта по развитию туризма в общинах Сергея Толстихина, спрос на отдых в регионе в минувшем году зашкаливал.

"Туризм сконцентрирован в основном у Днестра. Многие люди на берегу плавают и отдыхают, ходят суда, катера. На Хмельнитчине течение значительно слабее, чем на Тернопольщине. На Бакоте вообще Днестр широкий и течение очень слабое, что создает неплохие условия для спокойного купания", – описал он условия для отдыха на воде.

Кроме того, регион привлекает пейзажами и множеством достопримечательностей. В Хмельницкой области есть более 3 тысяч объектов культурно-исторического наследия, множество объектов сакральной архитектуры.

Фото: Отдых в селе Рудковцы (facebook.com/hostynnyi.dnister)

Отдых на Днестре на Хмельнитчине – на разный кошелек. Например, на Бакоте в усадьбе в Колодеевке можно поселиться за 765 грн/сутки (3 спальных места). В селе Рудковцы предлагают номера со всеми удобствами на базах отдыха (усадьбах) по цене от 300 грн/сутки с человека.

Напомним, мы писали, как отдохнуть на самом большом озере Закарпатья летом.

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