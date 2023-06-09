Море ягід. Куди поїхати на відпочинок і збирання полуниці за містом

Зелений туризм в Україні можна вдало сумістити із гастрономічним. Відпочинок на вихідних цікаво провести на ягідних плантаціях, де дозволяють збирати врожай самостійно.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди можна поїхати у "полуничні тури" та скільки коштуватиме улюблена ягода.

На органічній фермі на Київщині – ягоди до осені

Еко-парк "oLawander" в смт Димер на Київщині запрошує на відпочинок із дітьми. Із перший чисел червня аж до осінніх заморозків там триває сезон органічної полуниці. На полунично-лавандовій фермі вирощують сорт ягід, який плодоносить увесь час, повідомляє agroportal.ua.

Згодом до полуниці додадуться й інші ягоди: ожина та лохина. Загалом площа ягідного поля, на якому можна самостійно збирати врожай – пів гектара. Вхід коштує 200 грн, діти зростом до 110 см можуть заходити безкоштовно. На полі можна їсти будь-яку ягоду необмежено.

"На вході можна взяти паперові кошики для самостійного збору полуниці. Все, що виносите за межі поля, ми зважуємо по 120 грн/кг. На полі можна лежати в соломі, гратися на газоні і смакувати ягодою", – розповідає власниця Мирослава Лінська.

Фото: Еко-ферма на Київщині (facebook.com/olawanderfarm)

Поле відкрите для самостійного збору ягід вже 4 роки. За цей час гості зібрали близько 700 кг. Ще більше відвідувачі купили вже зібраної ягоди.

Поки на еко-фермі житла немає, хоча у планах зведення будиночків з басейном. Але приїхати в гості можна з дітьми й на весь день. На території є кав'ярня і гамаки. На фермі пригощають бургерами, десертами, та сирниками із лавандовим сиропом.

Фото: Полуниця плодоносить до осені (facebook.com/olawanderfarm)

Полунична плантація та контактний зоопарк на Чернігівщині

На фермі "Копиця сіна" в селі Пархимів на Чернішівщині можна відпочивати на території, необмежено збирати полуницю, гладити тварин, замовити комплесний обід та відпочити в гамаках та на гойдалках. А за бажання – прийняти душ та поставити палатку.

Гостей запрошують насолодитися атмосферою села, свіжим повітрям та спокоєм. Правила збору полуниці такі:

"Ви платите за вхід: дорослий квиток – 100 грн, дитячий – 80 грн, до 2 років безкоштовно. Заздалегідь можна замовити екскурсію. Гуляєте, їсте на полі полуницю безлімітно. Якщо хочете зібрати полуницю з собою, беріть тару(або можна придбати в нас кошики та ящики)", – розповідають власники.

Можна збирати полуницю самостійно в необмеженій кількості, зважити і розрахуватися. Або купити вже зібрану. Ціни будуть відомі з початком сезону, який відкриють на вихідних 10-11 червня.

Фото: Сезон полуниці на Чернігівщині (facebook.com/kopytsyasina)

Зазначається, що полуничний сезон в цьому році на фермі буде востаннє. Також упродовж літа на плантаціях достигає смородина та лохини.

На фермі можна поснідати, пообідати, та повечеряти. Готують зі своїх домашніх продуктів комплексні обіди щодня (борщ з м‘ясом, картоплю з м'ясом, салат, сало, хліб, компот) або страви за попереднім замовленням.

Полуниця на Львівщині – з теплиць та поля

Фермерське господарство "ФайнаBerry" в селі Гончари на Львівщині заснував в 2016 році ветеран АТО Микола Стецьків. Підприємець продає ягоди за передплатою зі своїх теплиць та плантацій, а також пропонує формат "збери сам".

На збирання ягоди приїжджають компаніями та сім'ями, влаштовують пікніки. Через обмежені обсяги врожаю збирати ягоди дозволяють в окремі дні.

"За наших обсягів ми не можемо працювати кожен день через те, що ягоді потрібен час достигнути. Тому ми робимо перерви, щоб рослини відпочили, щоб ми навели порядок, і полуниця знову зустріла вас на кущиках свіжою, смачною і в такій кількості, щоб було легше назбирати. Тому для #Збери_Собі_Сам у нас наразі два-три дні на тиждень, поки не розпочнеться ягода на відкритому грунті. Це вівторок, п'ятниця і субота", – повідомляється на сторінці ферми у соцмережі.

Фото: На Львівщині запрошують збирати полуницю самостійно (facebook.com/Микола Стецьків)

"На сьогоднішній день ціна така. Збираємо ще в теплиці, достигла, ціна 80 грн/кг. Буде зібрана, ціна на неї різна. Один сорт – 90 грн, другий – 100 грн/кг", –зазначають на сторінці "ФайнаBerry".

Також обіцяють повідомити, коли можна буде приїхати з дітьми на самостійний збір ягід, коли полуниці достатньо багато достигне.

На Тернопільщині дегустація ягід безкоштовна

У ягідному господарстві "Фазенда Мартинюків" у селі Устя-Зелене на Тернопільщині вирощують полуницю на площі в 2 га. Господар Ігор Мартинюк зараз служить у ЗСУ. За полем доглядають його дружина та матір.

Сезон збору ягоди – весь червень. Полуниця на продаж та для самостійного збирання росте двох солодких сортів – "Клері" та "Світ Харт".

Дегустувати полуницю гості можуть безкоштовно, а за зібрану доведеться заплатити. Тару можна придбати на місці. Також для гостей облаштують безкоштовну фотозону.

Фото: Збирання полуниці на Тернопільщині (facebook.com/Діана Мартинюк)

На сторінці власників опублікували актуальні ціни на найближчий тиждень: адресна доставка – 100 грн/кг. Зібрана самостійно – 80 грн/кг (ціна буде змінюватися). Дрібні ягоди на варення можна зібрати самостійно і заплатити 60 грн/кг.

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