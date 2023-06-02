Молодежь с высшим образованием. Как изменился портрет украинцев в Польше с начала войны

С началом войны в Польшу приехало большое количество беженцев, одновременно тысячи мужчин вернулись защищать Украину. Такое движение людей изменило портрет проживающих в соседней стране украинцев.

Теперь в Польше стало больше украинских женщин, а среди беженцев людей с высшим образованием гораздо больше, чем среди довоенных мигрантов, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Большинство граждан Украины в Польше теперь – женщины

В новом исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", которое провели платформа EWL, Фонд EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета, исследовали портрет, настроения и намерения украинцев, которые находились в Польше до полномасштабного вторжения и тех, которые вынужденно приехали из-за российской агрессии после 24 февраля 2022 года. Ответы сравнили с результатами своего исследования планов и намерений украинцев в 2021 году.

Результаты свидетельствуют, что по сравнению с 2021 годом в Польше почти вдвое уменьшилась доля мужчин из Украины (с 57% до 31%). Женщин стало существенно больше – 67%. Это объясняется тем, что 92% приехавших в Польшу беженцев составляют женщины.

"Поток беженцев из Украины доминировал в миграционной ситуации в нашей стране, таким образом изменив портрет гражданина Украины, проживающего в Польше. Сейчас большинство украинцев в Польше – это женщины с детьми, часто работающие ниже квалификации. Худшее знание польского языка и трудности с адаптацией к новым условиям жизни и работы является вызовом для многих мигрантов-беженцев в Польше, а также для польских работодателей", –обращает внимание глава правления платформы EWL Анджей Коркус.

Фото: Большинство граждан Украины в Польше – женщины (gettyimages.com)

В Польше стало больше молодых украинцев

Данные исследования свидетельствуют, что за полтора года в Польше стало больше молодых украинцев. Почти половина взрослых (49%) – младше 36 лет.

украинцев в возрасте 18–25 лет – 23% (16% в 2021 году);

старше 45 лет – 12% (23% в 2021 году).

Это важные данные для украинской экономики, потому что речь идет об оттоке молодых людей, имеющих возможность реализовать себя в Польше, отмечают эксперты EWL.

Результаты исследования показали, что больше всего украинских граждан приехали с севера Украины – 35%. В 2021 году выходцев из северного региона было 27%.

Четверо из пяти украинцев трудоустроены

78% граждан Украины, проживающих в Польше, работают. Это очень высокий показатель, учитывая значительную долю беженцев. Среди довоенных мигрантов трудоустроено 83% человек, среди беженцев – 71%.

"Польша справилась с профессиональной активизацией беженцев. Стали возможны быстрые и эффективные действия благодаря децентрализации помощи, а также реализации государственных программ финансовой поддержки организаций и компаний. Такой высокий процент трудоустройства также в значительной степени связан с желанием самих украинцев работать", – считает директор департамента международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

Фото: Большинство украинцев работают в Польше (gettyimages.com)

Приехало много образованных беженцев

Две трети беженцев в Польше (69%) имеют полное или незаконченное высшее образование, среди довоенных мигрантов такой уровень образования – у 46%.

Между тем, беженцы "разбавили" группу людей, владеющих польским языком, потому что не изучали его перед приездом в эту страну. Если в 2021 году 46% украинцев в Польше хорошо знали польский язык, то сейчас таких 35%. При этом только 14% беженцев говорят, что владеют польским языком на как минимум хорошем уровне. В то время как половина довоенных мигрантов (49%) хорошо знают язык.

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023года в более чем десяти польских городах. Участие в исследовании приняли 500 совершеннолетних граждан Украины.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше массово теряют статус UKR

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