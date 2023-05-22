Украинцы в Польше массово теряют статус UKR: в чем причина

Украинские беженцы в Польше все чаще теряют статус временной защиты UKR после поездки в Украину. Во многих случаях аннуляция происходила вне зависимости от времени отсутствия в стране.

Украинцев на границе часто регистрируют как туристов, из-за чего они лишаются всех льгот в Польше, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Статус и льготы теряют после непродолжительного выезда

О проблеме рассказала Gazeta Wyborcza на примере нескольких украинок, которые ненадолго уезжали в Украину – кто на похороны, кто увидеться с мужем. Но при возвращении в Польшу их внесли в базу как туристок, а не беженок.

Одна из украинок о потере статуса узнала случайно, когда вызвала скорую помощь ребенку с острым перитонитом. За лечение ей выставили счет на 8000 злотых (71 тыс. грн). Оказалось, что их статус UKR изменился, поэтому права на бесплатную медицину уже не было. Его аннулировали из-за того, что в августе прошлого года женщина ездила ненадолго в Украину, чтобы восстановить документы на инвалидность сына. Без потери статуса можно уезжать до 30 дней.

Другая беженка вернулась в Польшу как туристка, ее статус остался активен, но выплаты приостановились.

Украинские беженцы "ходят по кругам ада", пока пытаются восстановить документы в соответствующих социальных учреждениях. В ZUS (Управление социального страхования) говорят: "Ждите, пожалуйста".

В самом тяжелом положении оказываются украинки, приехавшие в Польшу с детьми. Льгота 500+ (500 злотых в месяц) исчезает с их счетов, и медицинские учреждения перестают их принимать.

Фото: Проверка документов украинцев на польской границе (twitter.com/Straz_Graniczna)

Причина – в реестрах Пограничной службы

Польский омбудсмен по правам человека Марцин Вячек подтвердил, что в последнее время приходит много жалоб на потерю статуса временной защиты.

Он выяснил, в чем может состоять проблема. Граждане Украины теряют статус UKR автоматически после пограничного контроля на выезде из Польши. Пограничники регистрируют дату выезда, но не дату возврата. Тогда беженцам сложно доказать, что они находились за пределами Польши менее 30 дней. При возвращении их не просят показать электронный документ diia.pl, защищающий их от потери статуса. В паспортах украинцев есть только один штамп – о выезде из Польши.

Вторую печать пограничники перестали ставить, когда в приложении mObywatel появился электронный паспорт для украинца. Показ приложения, по словам беженцев, не решает дела.

"Некоторые женщины говорят, что есть пограничные пункты, которые реагируют мгновенно, но есть и такие, которые даже после восьми обращений не меняют статус в реестре", – рассказала мать четырех детей Виктория.

Марцин Вячек обратил внимание на промедление с внесением изменений в реестр граждан Украины со стороны Пограничной службы. Именно поэтому беженцы получают деньги, не зная, что больше не имеют на это права, а затем получают уведомление о необходимости возврата средств.

Напомним, мы писали, украинцы рассказали, с какими проблемами сталкиваются в Румынии.

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