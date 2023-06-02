Молодь із вищою освітою. Як змінився портрет українців у Польщі з початку війни

Із початком війни у Польщу приїхала велика кількість біженців, водночас тисячі чоловіків повернулися захищати Україну. Такий рух людей змінив портрет українців, які проживали в сусідній країні.

Тепер у Польщі стало більше українських жінок, а серед біженців людей з вищою освітою набагато більше, ніж серед довоєнних мігрантів, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Більшість громадян України у Польщі тепер – жінки

У новому дослідженні "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", яке провели платформа EWL, Фундація EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету, дослідили портрет, настрої та наміри українців, які перебували у Польщі до повномасштабного вторгнення та тих, хто вимушено приїхали через російську агресію після 24 лютого 2022 року. Відповіді порівняли із результатами свого дослідження планів і намірів українців у 2021 році.

Результати свідчать, що порівняно з 2021 роком у Польщі майже вдвічі зменшилася частка чоловіків з України (із 57% до 31%). Натомість жінок стало суттєво більше – 67%. Це пояснюється тим, що 92% біженців, які приїхали до Польщі, становлять жінки.

"Потік біженців з України домінував у міграційній ситуації в нашій країні, таким чином змінивши портрет громадянина України, який проживає в Польщі. Зараз більшість українців у Польщі – це жінки з дітьми, які часто працюють нижче кваліфікації. Гірше знання польської мови і труднощі з адаптацією до нових умов життя та роботи є викликом для багатьох мігрантів-біженців у Польщі, а також для польських роботодавців", – звертає увагу голова правління платформи EWL Анджей Коркус.

Фото: Більшість громадян України у Польщі – жінки (gettyimages.com)

У Польщі побільшало молодих українців

Дані дослідження свідчать, що за протягом півтора року у Польщі стало більше молодих українців. Майже половина дорослих (49%) – молодші 36 років.

українців у віці 18–25 років – 23% (16% у 2021 році);

старших за 45 років – 12% (23% у 2021 році).

Це важливі дані для української економіки, бо йдеться про відтік молодих людей, які мають можливість реалізувати себе у Польщі, наголошують експерти EWL.

Результати дослідження показали, що найбільше українських громадян приїхали з півночі України – 35%. У 2021 році вихідців з північного регіону було 27%.

Чотири з п'яти українців працевлаштовані

78% громадян України, які проживають у Польщі, мають роботу. Це надзвичайно високий показник, враховуючи значну частку біженців. Серед довоєнних мігрантів працевлаштовані 83% людей, серед біженців – 71%.

"Польща впоралася з професійною активізацією біженців. Стали можливі швидкі та ефективні дії завдяки децентралізації допомоги, а також реалізації державних програм фінансової підтримки організацій і компаній. Такий високий відсоток працевлаштування також значною мірою пов’язаний із бажанням самих українців працювати", – вважає директор департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Фото: Більшість українців мають роботу в Польщі (gettyimages.com)

Приїхали багато освічених біженців

Дві треті біженців у Польщі (69%) мають повну чи незакінчену вищу освіту, серед довоєнних мігрантів такий рівень освіти мають 46%.

Між тим, біженці "розбавили" групу людей, які володіють польською мовою, бо не вивчали її перед приїздом у цю країну. Якщо у 2021 році 46% українців у Польщі добре та дуже добре знали польську мову, то зараз таких 35%. При цьому лише 14% біженців кажуть, що володіють польською мовою на як мінімум доброму рівні. Тоді як половина довоєнних мігрантів (49%) добре знають мову.

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року у понад десяти польських містах. Участь у дослідженні взяли 500 повнолітніх громадян України.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі масово втрачають статус UKR.

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