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Между Варшавой и Краковом. Еще один польский город предоставит квартиры украинцам

Фото: Панорама города Кельце (facebook.com/kielce.oficjalna)
Автор: Ольга Маджумдар

Польские города продолжают подготовку квартир для украинских беженцев. Городские власти Кельце отремонтируют 14 квартир, куда украинцы смогут заселиться в начале 2023 года.

Об условиях получения такого жилья TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Программа охватит людей с инвалидностью и матерей с детьми

Городские власти Кельце собираются подготовить 14 квартир для беженцев из Украины. Сейчас идет тендерная процедура на ремонтные работы в коммунальном жилье.

Предполагается, что квартиры для украинцев отремонтируют до конца 2022, а заселиться беженцы смогут в начале 2023-го.

В городе разрабатывают условия, по которым будут выделять жилье желающим. Известно, что программа будет охватывать людей с инвалидностью, одиноких людей или матерей с детьми, которые по приезде в Польшу оказались в сложных условиях. Каждый случай будут рассматривать индивидуально в городском центре помощи семьям в Кельце.

Фото: Украинские беженцев в городе Кельце (facebook.com/KielcezUkraina)

Жить в выделенных квартирах беженцы смогут временно – возможно, пока не смогут вернуться домой. После этого это коммунальное жилье будет использоваться для нужд местных жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Кельце с населением до 200 тысяч человек является известным туристическим центром благодаря горам и нацпарку. Для украинских беженцев там удобное расположение – город находится в 150 км от Варшавы (от 2 часов поездом) и в сотне километров от Кракова.

Ранее сообщалось, что для беженок с детьми будет создан центр в городе Замостье Люблинского воеводства. Там планировалось подготовить 10 полноценных квартир хорошего качества, в которых могли бы разместиться до 40 человек.

Напомним, мы писали, как поляки относятся к нашим беженцам.

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