"Хорошо, что украинцы останутся". Как поляки относятся к нашим беженцам

Как изменилось мнение жителей Польши о гражданах Украины, спасающихся от войны в этом государстве

В Польше провели опрос о том, как изменилось отношение поляков к беженцам из Украины за полгода войны. Результаты исследователей удивили, сообщает TRAVEL РБК-Украина .

Настроения в Польше изучала международная организация Ipsos для OKO.press.

"Мы боимся негативных тенденций в отношении беженцев"

После большой волны помощи украинцам в марте и апреле эксперты стали опасаться, что в польском обществе назревает недовольство.

Поэтому в последнем опросе Ipsos поляков спросили, что они думают о будущем страны с большим количеством беженцев.

На вопрос "Если бы люди из Украины, которые сейчас находятся в Польше, остались в Польше на много лет, было бы это хорошо или плохо для Польши?", исследователи получили неожиданные результаты.

Большинство ответов заключалось в том, что это хорошо, что украинцы останутся в Польше:

"безусловно хорошо" - выбрали 14%;

"скорее хорошо" - 51%.

В общей сложности "за" - две трети респондентов (65%). Только 27% опрошенных ответили отрицательно.

Фото: Проявление солидарности с украинцами в школе Польши (gettyimages.com)

Такой опрос проводился второй раз. Первый был в мае 2022 года.

Оказалось, что результат почти идентичен, изменение отношения не является статистически значимым. В мае "хорошо" выбирали 67%, сейчас 65%, "плохо" – в мае 24%, а теперь 27%.

Мирослава Керик, председатель фонда "Украинский дом", историк, социолог, специалист по миграции и украинской общины в Польше, положительно поражена результатами опроса:

"Мы боялись и продолжаем бояться негативных тенденций в подходе к беженцам, особенно из-за ухудшения экономической ситуации. Люди уверены, что причиной подорожания является война в Украине. Особенно те, кто зарабатывает меньше, живет в меньших городах и селах, имеет ограниченный доступ к государственным услугам и может перенести свою горечь на украинцев", - отметила специалист.

Она надеется, что государство поддержит этих людей настолько, чтобы не допустить роста их неприязни к беженцам.

Масштабы миграции и обустройства украинцев в Польше

С начала войны в Украину в Польшу въехало более 6,2 миллиона человек . Польско-украинскую границу до сих пор пересекают около 20 тысяч беженцев в день. Однако движение транспорта происходит в обоих направлениях.

Фото: Украинские беженцы на границе в Польше (twitter.com/straz_graniczna)

С 24 февраля 2022 года произошло 4,5 млн поездок в Украину. Таким образом, баланс пограничного движения составляет 1,7 млн. Ориентировочно, в Польше остаются около 2 млн бежавших от войны.

В польские школы пошли учиться около 200 тыс. учеников. Дома учится вдвое больше. По последним данным, более 1,3 миллиона украинцев получили номер PESEL, который позволяет получить выплаты на детей 500 злотых в месяц и облегчает начало работы.

Данные социальной защиты ZUS показывают, что в Польше трудоустраивается все больше иностранцев – они составляют 6,2% всех застрахованных. По данным министерства семьи и социальной политики, с начала войны в Украине уже приступили к работе не менее 420 тысяч беженцев.

Фото: Значительная часть беженок устроилась на работу (gettyimages.com)

Украинцев воспринимают как конкурентов на рынке труда

Среди опрошенных, которые высказались против длительного проживания украинцев в Польше, людей с базовым и неполным средним образованием было 44%.

Менее образованные люди могут быть озабочены своим положением на работе, предполагают авторы исследования. Для сравнения – среди людей с высшим образованием "против" украинцев в Польше всего 24%.

За разделением по профессиям наибольшее нежелание к присутствию украинцев выявили следующие категории респондентов:

фермеры – 43%;

работники рабочих специальностей – 40%;

директора организаций – 18%;

владельцы бизнеса – 17%.

Исследователи предполагают, что большинство респондентов, видимо, понимают, что большое количество новых жителей для Польши является не только вызовом, но и возможностью. Поскольку с принятием соответствующих системных решений в сфере ЖКХ, образования, рынка труда, здравоохранения и культуры пребывание украинцев в Польше может быть полезным.

Напомним, мы писали, что думают украинцы о поляках, немцах и россиянах .