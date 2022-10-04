UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Між Варшавою і Краковом. Ще одне польське місто надасть квартири українцям

Фото: Панорама міста Кельце (facebook.com/kielce.oficjalna)
Автор: Ольга Маджумдар

Польські міста продовжують готувати квартири для українських біженців. Міська влада Кельце відремонтує 14 квартир, куди українці зможуть заселитися на початку 2023 року.

Про умови отримання такого житла TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Програма охопить людей з інвалідністю і матерів із дітьми

Міська влада Кельце збирається підготувати 14 квартир для біженців з України. Зараз триває тендерна процедура на ремонтні роботи у комунальному житлі.

Передбачається, що квартири для українців відремонтують до кінця 2022 року, а заселитися біженці зможуть на початку 2023-го.

У місті розробляють умови, за якими виділятимуть житло охочим. Відомо, що програма охоплюватиме людей з інвалідністю, одиноких людей або матерів з дітьми, які після приїзду до Польщі опинилися в складних умовах. Кожен випадок будуть розглядати індивідуально у міському осередку допомоги родинам у Кельце.

Фото: Українські біженців в місті Кельце (facebook.com/KielcezUkraina)

Жити у виділених квартирах біженці зможуть тимчасово – ймовірно, поки не зможуть повернутися додому. Після цього це комунальне житло використовуватися для потреб місцевих мешканців, які що опинилися в складній життєвій ситуації.

Місто Кельце з населенням до 200 тисяч осіб є відомим туристичним центром завдяки горам та нацпарку. Для українських біженців там зручне розташування - місто знаходиться за 150 км від Варшави (від 2 годин потягом) та за сотню кілометрів від Кракова.

Раніше повідомлялося, що для біженок із дітьми створять центр у місті Замостя Люблінського воєводства. Там планувалося підготувати 10 повноцінних квартир гарної якості, в яких могли б розміститися до 40 людей.

Нагадаємо, ми писали, як поляки ставляться до наших біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаЖитло