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70% украинских детей в Польше продолжают учиться в Украине онлайн, – эксперт

Фото: Украинские ученики в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Большинство стран, куда уехали украинцы с детьми, требуют от школьников посещать местные учебные заведения. Однако большинство детей из Украины в Польше находятся как раз в украинской системе образования.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием".

В Польше наших детей тоже поощряют ходить в местные школы, однако сейчас это пока не обязательно. Поэтому по статистике, 68% детей на территории Польши не ходят в школы, а являются частью украинской системы образования, говорит РБК-Украина соучредитель фонда "Незламна Україна" Виктория Гнап.

"В мирных условиях непризнание параллельной системы образования в любой стране – это нормально. Но в результате почти 9 млн человек выехали за пределы Украины, большинство из которых женщины с детьми, которые мечтают вернуться домой при первой возможности", – говорит она.

По мнению Виктории, в этой ситуации есть смысл предоставить возможность родителям выбирать: часть семей планирует остаться в принимающей стране надолго – в этом случае дети будут, скорее всего, ходить в местные школы и максимально адаптироваться к новой системе.

Фото: Большинство украинских детей в Польше остаются в украинской системе образования (Getty Images)

"Для родителей, которые планируют возвращение в Украину, нужно дать возможность выбрать украинскую систему образования, чтобы не углублять стресс детей, которые в результате войны оказались в другой стране", – отметила она.

Виктория Гнап считает, что желание присоединиться к польским школам – это часто означает решение родителей остаться в Польше надолго.

"Но не думаю, что это 100% удаление от своей идентичности, потому что кроме школ есть еще книги, традиции, культурное наследие. И это задача родителей –поддерживать связь с Родиной. Конечно, в условиях нахождения в другой стране это достаточно сложно сделать, поэтому обучение в украинской школе за рубежом оставляет детей в украинском контексте", – добавила соучредитель Фонда.

Ранее сообщалось, где украинские школьники за границей могут сдать мультитест в 2023 году.

Также в МОН обнародовали правила приема на обучение в университеты и колледжи.

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