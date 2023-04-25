Где украинские школьники за границей могут сдать мультитест: список городов
Украинцы, временно находящиеся за границей из-за войны, смогут сдать Национальный мультимедийный тест в одной из 28 стран. В то же время в некоторых из них временные экзаменационные центры будут размещаться сразу в нескольких городах.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
В ведомстве отмечают, что список городов за границей дополняется, и переговоры по его расширению продолжаются. К примеру, недавно Украина достигла договоренностей с представителями Берна (Швейцария), Братиславы (Словакия), Кишинева (Молдова) и Роттердама (Нидерланды).
Фото: В каких странах будут действовать временные экзаменационные центры (скриншот с сайта testportal.gov.ua)
По состоянию на сегодняшний день временные экзаменационные центры будут созданы в таких городах за границей:
- Австрия: Вена;
- Азербайджан: Баку;
- Бельгия: Брюссель;
- Болгария: Варна, София;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Абериствит, Эдинбург, Лондон;
- Грузия: Тбилиси;
- Дания: Орхус;
- Эстония: Таллин;
- Ирландия: Дублин;
- Испания: Валенсия;
- Италия: Милан, Рим;
- Канада: Эдмонтон, Монктон, Торонто;
- Латвия: Рига;
- Литва: Каунас;
- Молдова: Кишинев;
- Нидерланды: Роттердам;
- Германия: Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен;
- Польша: Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;
- Португалия: Лиссабон;
- Румыния: Бухарест;
- Словакия: Братислава;
- США: Нью-Йорк, Сакраменто;
- Венгрия: Будапешт;
- Финляндия: Хельсинки;
- Франция: Марсель, Париж;
- Чехия: Брно, Прага;
- Швейцария: Берн;
- Швеция: Стокгольм.
Когда можно подать заявку на участие в тестировании
Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте началась 3 апреля. Продлится она до 3 мая.
"Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация – можете после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные", – говорится в сообщении УЦОКО.
Там добавили, что в отношении количества мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами, есть ограничения. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора.
"Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – добавили в госучреждении.
Ранее сообщалось, каков алгоритм действий для выпускников по регистрации на мультитесте-2023.
Также в МОН обнародовали правила приема на обучение в университеты и колледжи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.