ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где украинские школьники за границей могут сдать мультитест: список городов

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 16:08
Где украинские школьники за границей могут сдать мультитест: список городов Фото: Украинские школьники в Варшаве (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Украинцы, временно находящиеся за границей из-за войны, смогут сдать Национальный мультимедийный тест в одной из 28 стран. В то же время в некоторых из них временные экзаменационные центры будут размещаться сразу в нескольких городах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В ведомстве отмечают, что список городов за границей дополняется, и переговоры по его расширению продолжаются. К примеру, недавно Украина достигла договоренностей с представителями Берна (Швейцария), Братиславы (Словакия), Кишинева (Молдова) и Роттердама (Нидерланды).

Где украинские школьники за границей могут сдать мультитест: список городовФото: В каких странах будут действовать временные экзаменационные центры (скриншот с сайта testportal.gov.ua)

По состоянию на сегодняшний день временные экзаменационные центры будут созданы в таких городах за границей:

  • Австрия: Вена;
  • Азербайджан: Баку;
  • Бельгия: Брюссель;
  • Болгария: Варна, София;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Абериствит, Эдинбург, Лондон;
  • Грузия: Тбилиси;
  • Дания: Орхус;
  • Эстония: Таллин;
  • Ирландия: Дублин;
  • Испания: Валенсия;
  • Италия: Милан, Рим;
  • Канада: Эдмонтон, Монктон, Торонто;
  • Латвия: Рига;
  • Литва: Каунас;
  • Молдова: Кишинев;
  • Нидерланды: Роттердам;
  • Германия: Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен;
  • Польша: Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;
  • Португалия: Лиссабон;
  • Румыния: Бухарест;
  • Словакия: Братислава;
  • США: Нью-Йорк, Сакраменто;
  • Венгрия: Будапешт;
  • Финляндия: Хельсинки;
  • Франция: Марсель, Париж;
  • Чехия: Брно, Прага;
  • Швейцария: Берн;
  • Швеция: Стокгольм.

Когда можно подать заявку на участие в тестировании

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте началась 3 апреля. Продлится она до 3 мая.

"Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация – можете после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные", – говорится в сообщении УЦОКО.

Там добавили, что в отношении количества мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами, есть ограничения. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора.

"Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – добавили в госучреждении.

Ранее сообщалось, каков алгоритм действий для выпускников по регистрации на мультитесте-2023.

Также в МОН обнародовали правила приема на обучение в университеты и колледжи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗНО школа
Отдых в Украине
Мнения
Анна Джоболда
Знание языка и зарплаты. Где и как украинцы ищут работу за границей
Анна Джоболда
директор департамента рекрутации Gremi Personal
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Все мнения