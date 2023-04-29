Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием

С какими вызовами сталкиваются украинцы в обучении вне страны и признают ли их образование, когда они вернутся домой – ниже в материале РБК-Украина.

Большинство украинцев, вынужденно выехавших за границу из-за вторжения оккупанта – женщины с детьми. За пределами Украины оказались многие дети, которые должны либо учиться в местных школах, либо онлайн по украинской программе. Или – "тянуть" две программы одновременно.



Сколько именно украинских детей-школьников вынужденно уехали за границу, известно только приблизительно. Образовательные программы отличаются, а наше государство признает далеко не все открывающиеся за рубежом украинские школы. В некоторых странах говорят, что местные школы из-за наплыва украинцев переполнены.

Есть риск, что чем дольше школьники будут ходить в местные школы за рубежом, тем сильнее будет усиливаться разрыв между ними и Украиной, и не все вернутся домой. РБК-Украина узнавало, как дети из Украины учатся за границей, и останутся ли они там надолго.

Точные данные отсутствуют. Сколько детей учится за границей

По данным ООН, в странах Европы временную защиту предоставили 5 миллионам украинцев. А в ЕС указывают, что в апреле в школьных системах стран блока было интегрировано 775 452 ученика. Это те, кто начал ходить в местные учебные заведения. Но точные данные по количеству учащихся за границей отсутствуют, отмечает в разговоре с РБК-Украина образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"В этой статистике нет данных из Великобритании, США, Канады и других стран, в которые массово выезжали украинцы. Также – данные из России и Беларуси, куда депортировали наших граждан. К сожалению, точных данных, сколько детей за рубежом продолжают учиться у украинских школах, нет. Часть детей учится по семейной или экстернатной форме, а какая-то часть – дистанционно", – говорит он.

Недавно вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров заявлял о чуть более миллиона детей и студентов за рубежом.

Больше всего украинцев с детьми переехали в Польшу. Министр образования Пшемислав Чарнек сказал, что в прошлом году в Польше находились около 700 тысяч украинских детей. Из них 200 тысяч поступили в польские школы, а 500 тысяч учились в Украине дистанционно.

Фото: В Украине скоро должен заработать механизм, который позволит определить точное количество школьников и студентов за границей (Getty Images)

"Даже Украина не в состоянии этого посчитать. И такая же ситуация в Словакии, Литве или других странах, где находятся беженцы и дети украинских беженцев. Сейчас в Польше учится 187 тысяч детей. Это меньше, чем в прошлом году, потому что часть детей вернулась в Украину (или переехала в другие страны). Но 200-300 тысяч украинских детей остаются вне системы образования", – сказал министр.

По информации местных органов управления в сфере образования, по состоянию на 11 апреля 2023 года из-за военной агрессии РФ выехали за границу 505 753 учащихся общеобразовательных учреждений, говорят РБК-Украина в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. "По оперативной информации, 1,568,733 ученика, находясь в Украине или за ее пределами, получают образование дистанционно", – приводят данные в ведомстве.

Однако это все же общие цифры по тем, кто учится дистанционно и из Украины, и из-за границы, отмечает Сергей Горбачев. Это не дает нам понимания, сколько школьников уехало за пределы государства.

"Однако недавно Михаил Федоров анонсировал новый подход к управлению системы образования в Украине, и механизм определения, сколько именно детей находится за границей. Это вселяет оптимизм по поводу наших дальнейших перспектив", – считает он.

Неопределенный статус. Не все школы выдают документы об образовании

Еще в прошлом году в Польше начали заявлять о том, что из-за наплыва украинцев местные школы уже переполнены. Они не справляются с нагрузкой, потому что не были готовы к такому вызову. Некоторые школы начали снова приглашать на работу учителей, которые давно вышли на пенсию.

Хотя частично разгрузить школы в Польше могут заведения, которые открывают сами украинцы – там учат детей по украинской программе, дети остаются в украинском контексте. Но большая проблема сейчас – официальное признание этих учреждений, поскольку национальное законодательство не содержит норм о механизме основания таких школ, говорит Сергей Горбачев.

"Это преимущественно инициативы небезразличных фондов, организаций общин украинцев за границей. Их учреждают по законам страны, где те расположены. Большинство из этих школ не могут выдавать украинским ученикам украинские документы об образовании. Только те, которые заключили договор с Международной украинской школой (МУШ)", – описывает проблему образовательный омбудсмен.

Украинцы за границей могут получать общее среднее образование по украинским программам в Государственном лицее "Международная украинская школа". Форма обучения – экстернат. До вторжения РФ в Украину в этом заведении училось 3 433 экстерна, а сейчас там учатся 5 935 человека, говорят в МОН.

В разговоре с РБК-Украина некоторые родители детей за границей говорят, что даже не слышали о такой возможности обучения. И действительно: 6 тысяч экстернов – очень мало, если предполагать, что за границу после 24 февраля выехало около миллиона детей и студентов.

Фото: Больше всего украинцев с детьми школьного возраста переехало в Польшу (Getty Images)

В этом учебном году "МУШ" сотрудничает с 39 общественными организациями и ассоциациями из 11 стран: Испании, Италии, Турции, Молдовы, Португалии, Франции, Бельгии, Польши, Чехии, Австрии, Литвы. При них действуют образовательные центры. Они являются юрлицами на территориях стран пребывания.

На самом деле украинских школ за границей гораздо больше (по данным МИД, в 32 странах работает 211 таких заведений). А с началом большой войны их количество возросло. Не все из них по разным причинам могут заключить договор о сотрудничестве с МУШ, говорит образовательный омбудсмен. Но такие школы нуждаются в государственном финансировании. Еще одна проблема, почему финансировать их сложно – учета количества учащихся за границей, как и данных об их поступлении в украинское образование, нет, отмечает Горбачев.

"К сожалению, до полномасштабного вторжения наше государство не обращало внимание на украинские школы за границей. А их было немало, хотя украинские педагоги неоднократно поднимали вопросы государственной поддержки, признания педагогического стажа, обеспечения учебниками", – говорит образовательный омбудсмен.

Один из фондов, который основывает украинские школы в Польше - "Незламна Україна". Их школы действуют в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Учат по украинской образовательной программе, полностью бесплатно. Школа получила лицензию на осуществление образовательной деятельности, учреждение является официальной частью системы образования Украины. Дети в этих школах получают все необходимые документы по образованию.

Дети вынуждены "тянуть" несколько программ одновременно

Большинство стран требуют от украинских детей ходить в местные школы. Тем временем в большинстве украинских школ дистанционно уроки тоже проходят в первую смену. Поэтому у детей часто нет возможности приобщиться к дистанционному обучению в украинской школе, говорит Сергей Горбачев.

"Некоторые школы проводят онлайн-уроки во вторую смену, но обучение в двух школах – это двойная нагрузка для ребенка. Также не у всех семей есть необходимые для обучения гаджеты и доступ к интернету", – объясняет он еще одну проблему.

Многие дети просто не проходят занятия в Украине онлайн и ходят только в местные учебные заведения. А это усугубляет разрыв с Украиной, и немало детей уже готовятся поступать в зарубежные университеты. Для этого максимально уделяют внимание местному, а не украинскому образованию.

В Польше детей тоже поощряют ходить в местные школы, но сейчас это пока не обязательно. Поэтому по статистике, 68% детей на территории Польши не ходят в школы, а являются частью украинской системы образования, говорит РБК-Украина соучредитель фонда "Незламна Україна" Виктория Гнап.

Для детей за границей создают интеграционные классы. Там они учат язык, а потом переходят в обычную школу. Те, кто хочет вернуться домой, пытаются "тянуть" и украинскую программу. Но успевать все сложно, и часто выходит, что дети едва успевают учить только основные предметы.

Большая нагрузка падает и на родителей: им нужно контролировать, все ли успевает ребенок, особенно если учится в младших или средних классах. Сами родители говорят, что из-за такой нагрузки у детей "нет жизни" и буквально отсутствует время на что-либо другое.

Фото: В большинстве стран от детей из Украины требуют ходить в местные школы, и они "тянут" обе программы одновременно (Getty Images)

Чтобы школьникам было легче, в Украине дистанционно по заявлению родителей можно перевести их на индивидуальную форму получения образования: семейную (домашнюю) или экстернат. Это можно сделать в течение учебного года, объясняют в МОН.

Именно так поступила мама украинского школьника – юрист компании Nota Group Елена Колченогова. После вторжения РФ в Украину она переехала в Швейцарию. Ее сыну исполнилось 11, и он учится одновременно и в двух заведениях.

"Мой сын год был в интеграционном классе. Там были только украинцы, иногда присоединялись дети из других стран. Программа не была сложной: детям преподавали немецкий, математику, физкультуру, рисование. Акцент был на немецком языке, чтобы можно было учиться со всеми. Сын успевал учить основные предметы в украинской школе.Наша школа обеспечила обучение 50 на 50: дистанционно для тех, кто уехал, и очно для тех, кто был в Киеве ", – рассказывает Елена РБК-Украина.

Ее сыну в Украине разрешили учиться дистанционно по семейной форме: большинство задач контролируется именно дома. Это предполагает, что родители должны проявлять большую инициативу и нести ответственность за многие моменты. Учителя проверяют и выставляют оценки в электронном дневнике. Женщина по собственной инициативе организовала частные уроки онлайн с украинскими учителями: математика, английский, украинский.

"Я чувствовала, что это нужно, чтобы ребенок не отставал от нашей программы. Недавно сын пошел уже в обычную немецкую школу. И там нагрузка стала гораздо больше. Дети изучают три языка – английский, французский, немецкий", – говорит собеседница.

Если в интеграционном классе сын освобождался с уроков после 12 часов дня, то сейчас – только после трех. Посещать онлайн-уроки в Украине стало невозможно. Но они продолжают репетиторство, стараются не отставать от украинской школы. Елена говорит, что поддерживать связь с украинской школой все же важно.

Универсального метода нет. Как детям вернуться в школу в Украине

Как после пребывания за рубежом вернуться к обучению в Украине – один из частых вопросов, когда родители с детьми вернулись домой. В какой класс зачислят ребенка, нужно ли заново учить предметы? Этот вопрос до конца не урегулирован.

Фото: Чтобы снизить нагрузку на детей, в Украине учеников можно перевести на семейную форму обучения (Getty Images)

"Министерство образования и науки Украины не требует, чтобы все дети, вынужденные изменить место жительства и находящиеся за пределами Украины, обязательно продолжали получать образование в украинских учебных заведениях", – говорят в МОН.

Хотя универсального механизма зачисления зарубежного обучения при возвращении в Украину нет, там уверяют: школьнику должны зачислить все оценки, которые тот получил за семестр.

"Оценки зачислят, независимо от места обучения: в заведении, где ребенок учился, или в любой другой школе по разным формам обучения. Это может быть любое заведение общего среднего образования, в том числе и частные учебные заведения, в Украине или за ее пределами", – подчеркивают в ведомстве.

Чтобы подтвердить результаты обучения в школе за границей, учащимся нужно получить в учебном заведении, в котором они учились, информационную справку.

"В справке отмечают название учебного заведения, период обучения ученика в нем, класс, перечень изучаемых предметов (с указанием учебных тем), результаты оценивания, система оценивания, используемая в учебном заведении", – объясняют алгоритм в МОН.

Результаты оценивания, указанные в информационной справке, по решению педагогического совета украинское заведение может отнести в итоговом (семестровом, годовом) оценивании образования. Также результаты могут стать основанием для перевода на следующий год обучения.

Если ребенок за границей не изучал предметы, предусмотренные украинскими образовательными программами, при переводе его в следующий класс будет проведена итоговая (годовая) оценка по указанным предметам учебным заведением, расположенным на территории Украины, по возвращению в Украину, или такая возможность есть в дистанционном формате .

"Задача родителей – поддерживать связь с Родиной"

Большинство стран признают только свою систему образования, поэтому от украинских детей требуют ходить в местные школы. Однако в "обычных" условиях непризнание параллельной системы образования в любой стране – это нормально, убеждена Виктория Гнап.

"Но из-за войны почти 9 млн человек выехали за пределы Украины. Большинство - женщины с детьми, которые мечтают вернуться домой при первой возможности. В этой ситуации есть смысл предоставить возможность родителям выбирать: часть семей планирует остаться в принимающей стране надолго – в этом случае дети будут скорее всего ходить в местные школы и максимально адаптироваться к новой системе", – высказывает она мнение.

Фото: Эксперты советуют выбирать украинскую систему образования, особенно если наши сограждане с детьми хотят вернуться домой (Getty Images)

Чтобы не усугублять стресс детей, которые из-за войны войны оказались в другой стране, родителям она советует выбрать украинскую систему образования. Это в случае, если они планируют вернуться в Украину.

Часто звучит мнение, что чем дольше украинцы живут за границей, а дети идут в местные школы, тем больший ментальный и культурный разрыв они чувствуют с домом. Большинство из них вряд ли вернется в Украину вообще. Виктория Гнап признает: желание присоединиться к польским школам – это часто решение родителей остаться в Польше надолго. Но она не думает, что это на 100% отдаляет от украинской идентичности.

"Кроме школ, есть еще книги, традиции, культурное наследие. И это задача родителей – поддерживать связь с Родиной. Конечно, в условиях нахождения в другой стране это сделать довольно сложно. Поэтому обучение в украинской школе за рубежом оставляет детей в украинском контексте", – убеждена она.

Многие дети учиться онлайн в Украине просто не продолжили. Они ходят в местные школы. Даже после войны какая-то часть украинцев домой не вернется: многие подростки уже говорят, что хотят жить за границей и мечтают об обучении в европейских университетах. Для этого им желательно закончить школы именно в Европе. И может быть и так, что через несколько лет в украинских университетах мы увидим гораздо меньше студентов.