70% українських дітей у Польщі продовжують навчатися в Україні онлайн, – експерт

Більшість країн, куди виїхали українці з дітьми, вимагають від школярів відвідувати місцеві заклади освіти. Однак більшість дітей з України у Польщі перебувають саме в українській системі освіти.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою".
У Польщі наших дітей теж заохочують ходити до місцевих шкіл, однак зараз це поки не обов'язково. Тому за статистикою, 68% дітей на території Польщі не ходять до шкіл, а є частиною української системи освіти, каже РБК-Україна співзасновниця фундації "Незламна Україна" Вікторія Гнап.
"В мирних умовах невизнання паралельної системи освіти в будь-якій країні – це нормально. Але через війну майже 9 млн людей виїхали за межі України, більшість з яких жінки з дітьми, які мріють повернутися додому за першої можливості", – каже вона.
На думку Вікторії, в цій ситуації є сенс надати можливість батькам обирати: частина родин планує залишитися в приймаючій країні надовго – в цьому випадку діти будуть скоріш за все ходити до місцевих шкіл та максимально адаптуватися до нової системи.
"Для батьків, які планують повернення до України, треба дати можливість обрати українську систему освіти, аби не поглиблювати стрес дітей, які через війну опинилися в іншій країні", – зазначила вона.
Вікторія Гнап вважає, що бажання доєднатися до польських шкіл – це часто означає рішення батьків залишитися в Польщі надовго.
"Але не думаю, що це 100% віддалення від своєї ідентичності, бо крім шкіл є ще книжки, традиції, культурний спадок. І це завдання батьків – підтримувати зв'язок з Батьківщиною. Звичайно, в умовах знаходження в іншій країні це досить складно зробити, тому навчання в українській школі за кордоном залишає дітей в українському контексті", – додала співзасновниця Фундації.
Раніше повідомлялося, де українські школярі за кордоном можуть здати мультитест у 2023 році.
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