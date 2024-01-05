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Пока небо закрыто. Украинские авиакомпании создали хаб в Кишиневе

Пятница 05 января 2024 17:08
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Пока небо закрыто. Украинские авиакомпании создали хаб в Кишиневе Фото: Аэропорт в Кишиневе, Молдова (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева, Молдова. Самолеты выполняют рейсы по заказу молдавских авиакомпаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Как удалось выяснить изданию, в аэропорту Кишинева на данный момент базируются сразу пять пассажирских самолетов украинских авиакомпаний SkyUp и "Роза Ветров".

"Роза Ветров" разместила в Кишиневе все два своих летающих самолета – Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSF и Boeing 737-900ER UR-PSI. Они возят пассажиров авиакомпании Flyone из Молдовы", – говорится в публикации.

Компания SkyUp разместила в аэропорту три из своих восьми самолетов. Сейчас в Кишиневе базируются три Boeing 737-800 с номерами UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF. Они выполняют рейсы по заказу авиакомпаний Flyone и HiSky.

В Кишиневе также базируется еще один Boeing 737-800 с регистрацией 9H-SAT авиакомпании SkyUp MT – европейского подразделения SkyUp с регистрацией на Мальте. Он возит пассажиров Flyone.

Пока небо закрыто. Украинские авиакомпании создали хаб в Кишиневе

Фото: В Кишиневе базируются три Boeing 737-800 компании SkyUp (uk.wikipedia.org)

"Все украинские авиалайнеры в Молдове работают на условиях мокрого лизинга. Это вид аренды самолетов, при котором авиакомпания предоставляет заказчику самолет вместе с экипажем и техническим обслуживанием, за что получает фиксированную плату. При этом коммерческие риски за продажу билетов ложатся на заказчика рейсов", – объясняют в avianews.

Такой вид аренды в условиях закрытого неба в Украине во время войны дает возможность нашим авиакомпаниям продолжить свою работу и сохранить квалификацию летного персонала, отмечает издание. В будущем они могут быстро возобновить полеты в Украине, когда это будет признано безопасным.

Напомним, самолет обанкротившейся авиакомпании МАУ, которая когда-то была крупнейшей в Украине, совершает полеты из Кишинева. Авиалайнер сохранил прежнюю регистрацию и флаг на борту.

Также сообщалось, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины.

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Молдова Авиация Украины SkyUp Кишинев
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