Авиабилеты подорожают. Лоукостер Ryanair готовится сократить часть рейсов

Один из самых больших европейских лоукостеров Ryanair сократит частоту полетов. Авиаперевозчик столкнется с дефицитом авиалайнеров.

Из-за уменьшения провозных емкостей в Европе летом могут возрасти цены на авиабилеты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания Ryanair ожидала получить 57 авиалайнеров Boeing 737-8200 MAX от американского производителя, но новый график предусматривает поставки только 40 самолетов.

Дефицит парка заставляет авиаперевозчика сокращать частоту рейсов, но было решено не закрывать маршруты. За год пассажиропоток должен сократиться до 198-200 млн пассажиров из запланированных 205 млн пассажиров.

Сократят рейсы из аэропортов, сборы которых не устраивают Ryanair – в частности, из таких: Варшава-Модлин, Дублин, Милан-Мальпенса и четырех аэропортов в Португалии.

Дефицит самолетов возник также у другого европейского лоукостера – Wizz Air. До конца марта 2024 года авиакомпания планирует "приземлить" 40 своих самолетов для проведения инспекций – это пятая часть всего флота.

В новых авиалайнерах семейства Airbus A320neo из парка Wizz Air обнаружили проблемы с двигателями, поэтому их необходимо дополнительно обслужить или заменить.

По прогнозам Ryanair, такие проблемы с самолетами снизят провозные емкости в Европе, из-за чего летом 2024 года увеличатся цены на авиабилеты.

Напомним, мы писали, что авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов. К концу первого квартала 2024 года авиакомпания "приземлит" 45 своих авиалайнеров.

Также мы рассказывали, с какой авиакомпанией дешевле летать – из Ryanair или Wizz Air.