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Не только Чехия. В каких странах ЕС наибольшая доля украинских беженцев

Среда 20 сентября 2023 16:40
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Не только Чехия. В каких странах ЕС наибольшая доля украинских беженцев Фото: Украинцы на польской границе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С начала войны в ЕС и Британии зарегистрировали около 4,8 млн украинских беженцев. Почти половина бежавших от войны поселились в соседних с Украиной странах.

Какие страны приняли больше всего украинцев по отношению к своему населению, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на euronews.com.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, через год с начала войны в Украине в Европе зарегистрировано более 8 млн украинских беженцев. 4,8 миллиона бежали в страны ЕС и Великобританию. 2 млн украинских беженцев зарегистрированы в приграничных государствах ЕС и Молдове.

В 2023 году больше всего украинских беженцев приняли Польша (1,5 млн) и Германия (1 млн). Вдвое меньше людей получили убежище в Чехии (490 тыс.).

В то же время, некоторые страны имеют наибольшее соотношение числа беженцев на 1000 жителей. Согласно данным УВКБ ООН, доля бежавших от войны была самая высокая в таких странах:

  • Чехия – в 2022 году принимала около 36 беженцев на 1000 жителей;
  • Эстония – 29 украинцев на 1000 человек;
  • Польша – не более 25 беженцев на 1000 жителей.

В некоторых странах доля беженцев среди населения резко возрастала на протяжении месяцев: в Румынии, Дании, Литве, Кипре и Финляндии.

Но в некоторых странах украинцев оказалось меньше всего по отношению к населению: Франции, Греции, Италии, Мальте и Венгрии.

Ранее мы писали, какие страны Европы украинцы больше выбирают для убежища.

Также мы писали, в какой стране ЕС готовятся к наплыву украинцев.

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