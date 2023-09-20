ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не лише Чехія. У яких країнах ЄС найбільша частка українських біженців

Середа 20 вересня 2023 16:40
UA EN RU
Не лише Чехія. У яких країнах ЄС найбільша частка українських біженців Фото: Українці на польському кордоні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із початку війни в ЄС та Британії зареєстрували близько 4,8 млн українських біженців. Майже половина втікачів від війни оселилися у сусідніх із Україною країнах.

Які країни прийняли найбільше українців по відношенню до свого населення, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на euronews.com.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, через рік після початку війни в Україні в Європі зареєстровано понад 8 млн українських біженців. 4,8 мільйона втекли до країн ЄС та Великої Британії. 2 млн українських біженців зареєстровані в прикордонних державах ЄС і Молдові.

У 2023 році найбільше українських біженців прийняли Польща (1,5 млн) та Німеччина (1 млн). Удвічі менше людей отримали прихисток у Чехії (490 тис.).

Водночас деякі країни мають найбільше співвідношення числа біженців на 1000 жителів. Згідно з даними УВКБ ООН, частка втікачів від війни була найвища у таких країнах:

  • Чехія – у 2022 році приймала майже 36 біженців на 1000 жителів;
  • Естонія – 29 українців на 1000 жителів;
  • Польща – трохи більше 25 біженців на 1000 жителів.

У деяких країнах частка біженців серед населення різко зростала упродовж місяців: у Румунії, Данії, Литві, Кіпрі та Фінляндії.

Але в деяких країнах українців виявилося найменше по відношенню до населення: Франції, Греції, Італії, Мальті та Угорщині.

Раніше ми писали, які країни Європи українці найбільше обирають для прихистку.

Також ми писали, у якій країні ЄС готуються до напливу українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Чехія Естонія Допомога Україні
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Ирина Савіна
Проїзд за 49 євро. В яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Віктор Шатров
Історія з 1920-х. Як українські Карпати стали центром активного туризму
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Роман Маленков
Від Виговського до Хмельницького. Де поховані творці української державності
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Всі точки зору