"Поток беженцев не прекратится". В стране ЕС готовятся к наплыву украинцев

В Нидерландах готовятся к прибытию большего количества беженцев из Украины. Прогнозируется, что до 1 февраля 2024 года потребуется 97 000 мест для приема бежавших от войны.

Больше жилья должны подготовить муниципалитеты по просьбе правительства, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на telegraaf.nl.

Сейчас у страны есть 81 тысяча мест приема для беженцев. Мэры городов пообещали на прошлой неделе, что доведут количество мест до 90 тысяч. Но глава Совета Безопасности Воутер Колфф предположил, что может потребоваться еще больше жилья.

В правительстве прогнозируют, что до 1 февраля может потребоваться 97 тысяч мест размещения беженцев из Украины. С таким письмом к мэрам городов обратился государственный секретарь Эрик ван дер Бург, отвечающий за вопросы убежища.

По его словам, поток беженцев из Украины не будет прекращаться. Не похоже, что ситуация изменится в ближайшее время. Поэтому до конца 2023 года в Нидерландах ожидается рост числа украинских беженцев более 104 400 человек. Часть жителей Украины проживает у частных лиц. Остальным потребуется жилье, которое предоставляет местная власть.

С начала войны временную защиту в Нидерландах получили более 100 тысяч человек. Около 3000 из них – без украинского гражданства, которых власти планируют лишить статуса и права проживать в стране.

Для размещения украинцев власти Нидерландов прибегают к беспрецедентным мерам. Ранее сообщалось, что муниципалитет приобретет парк отдыха за 2,2 млн евро, чтобы поселить там около 200 украинских беженцев в домиках для кемпинга.

Также раньше для украинцев выстроили квартал отдельных квартир "Мрия" на тысячу беженцев.

Напомним, мы писали, что часть беженцев из Украины отстояла право оставаться в Нидерландах.

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