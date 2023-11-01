В Латвии предлагают обязать украинских детей посещать школу: причины

Половина украинских детей-беженцев в Латвии не посещают местные школы, а учатся дистанционно в украинских. Это значит, что они "выпали" из системы обучения латышскому языку.

В этой связи правительству предлагают ввести обязательное обучение для украинцев в местных школах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.

В Латвии зарегистрировано 9335 украинских детей школьного возраста. Но для 4100 из них родители выбрали вариант дистанционного обучения в украинской школе.

Вопрос интеграции детей украинских беженцев в Латвии стоит очень остро, потому что значительная часть не посещают школу, влияющую на их социализацию и психоэмоциональную сферу, отмечает член правления движения "Хочу помочь беженцам" Линда Якобсоне-Гавала.

"Дети должны быть в безопасной среде. Но если родители идут на работу, а дети весь день остаются дома – это опасная ситуация для ребенка и для родителей, которые на работе волнуются за него", – пояснила она.

Кроме учителей, дети в школе имеют доступ к логопеду, соцработнику, психологу.

"В Латвии не ввели правило, как в Литве и Эстонии, что дети должны обязательно посещать местную школу. У нас закон об общем образовании также предусматривает, чтобы ребенок посещал школу. На одном из заседаний комиссии мы решили поднять этот вопрос в министерстве, чтобы записали в законе, что они обязаны посещать нашу школу", – отметила Линда Якобсоне-Гавала.

Также эксперты подчеркивают другую проблему – остается открытым вопрос изучения латышского языка. Дети беженцев не ходят на языковые курсы, потому что на них принимают взрослых после 17 лет.

"Они не учатся в школе, как остальные дети, остаются вне обучения латышскому языку. Минобразования в течение года получит реальное представление о том, сколько у нас таких детей, проживают ли они в Латвии, и что с ними делать, чтобы в следующем году начинать их обучать латышскому", – сказал председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунар Кутрис.

Отмечается, что дети живут в Латвии уже год, поэтому для них будет легче, если они будут ходить в школу и погружаться в языковую среду.

Весной в Латвии утвердили правило, что при отсутствии украинских детей в школах более 20 дней их будут отчислять. Это связано с тем, что родители иногда не сообщали о переезде.

Также в Литве украинских беженцев собирались проверять на знание литовского языка. В то же время глава литовского правительства сказала, что это будет неуважение к людям, которые бежали от войны.

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