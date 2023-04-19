Украинских детей в Латвии будут отчислять из школ: причины

Правительство Латвии 18 апреля утвердило изменение правил обучения детей беженцев. В случае отсутствия украинских учеников в течение 20 дней в учебном заведении их будут отчислять.

Такие меры будут применять, если родители не сообщат причину отсутствия, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.

Поправки в правилах "Порядок, в котором несовершеннолетним претендентам на убежище обеспечивается возможность получения образования" подготовило Министерство образования. Сиротский суд или муниципальная соцслужба будут информировать местные власти, где проживают беженцы, что эти дети находятся на другой административной территории или вообще выехали из Латвии.

Министерство считает, что 20 дней является достаточным сроком, чтобы считать беженцев отсутствующими по адресу. Но сотрудники сиротского суда или соцслужбы имеют право навестить семью по месту жительства и выяснить, почему ребенок не учится.

Отмечается, что такие изменения правил нужны, потому что раньше не было понятно, как отчислять ученика, о котором его родители или законные представители не сочли нужным уведомить школу или детсад.

Поправки также предполагают, что недостаточное знание языка в учебном процессе будет компенсироваться. Школы, чтобы помочь таким детям лучше осваивать учебный материал по-латышски по программам с 1 по 8 класс (а также по программам профобучения с 1 по 3 курс), могут обеспечить детям планы индивидуального обучения. Пока освоение учебной программы украинцам дается очень сложно из-за языкового барьера.

В этом году в Латвии 1881 детей школьного возраста не посещают учебные заведения. В целом убежище в этой стране получили более 47 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, что украинцев в Литве не будут проверять на знание языка.

Также мы рассказывали, как в странах ЕС штрафуют родителей за школьные прогулы детей.

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