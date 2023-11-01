У Латвії пропонують зобов'язати українських дітей відвідувати школу: причини

Половина українських дітей-біженців у Латвії не відвідують місцеві школи, а навчаються дистанційно в українських. Це означає, що вони "випали" із системи навчання латиської мови.

У зв'язку із цим уряду пропонують запровадити обов'язкове навчання для українців у місцевих школах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.

У Латвії зареєстровані 9335 українських дітей шкільного віку. Але для 4100 із них батьки обрали варіант дистанційного навчання в українській школі.

Питання інтеграції дітей українських біженців у Латвії стоїть дуже гостро, бо значна частина не відвідують школу, що впливає на їхню соціалізацію та психоемоційну сферу, наголошує член правління руху "Хочу допомогти біженцям" Лінда Якобсоне-Гавала.

"Діти мають бути у безпечному середовищі. Але якщо батьки йдуть на роботу, а діти весь день залишаються вдома – це небезпечна ситуація для дитини та для батьків, які на роботі хвилюються за неї", – пояснила вона.

Крім вчителів, діти у школі мають доступ до логопеда, до соцпрацівника, психолога.

"У Латвії не запровадили правило, як у Литві та Естонії, що діти повинні обов'язково відвідувати місцеву школу. У нас закон про загальну освіту також передбачає, щоб дитина відвідувала школу. На одному із засідань комісії ми вирішили порушити це питання у міністерстві, щоб записали у законі, що вони зобов'язані відвідувати нашу школу", – зазначила Лінда Якобсоне-Гавала.

Також експерти наголошують на іншій проблемі – залишається відкритим питання вивчення латиської мови. Діти біженців не ходять на мовні курси, бо на них приймають дорослих після 17 років.

"Вони не навчаються в школі, як решта дітей, залишаються поза навчанням латиської мови. Міносвіти протягом року отримає реальне уявлення про те, скільки у нас таких дітей, чи проживають вони в Латвії, і що з ними робити, щоб наступного року починати їх навчати латиської мови", – сказав голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Гунар Кутріс.

Зазначається, що діти живуть у Латвії вже рік, тому для них буде краще, якщо вони ходитимуть до школи та занурюватимуться у мовне середовище.

Навесні в Латвії затвердили правило, що за відсутності українських дітей у школах понад 20 днів їх відраховуватимуть. Це пов'язано із тим, що батьки інколи не повідомляли про переїзд.

Також у Литві українських біженців збиралися перевіряти на знання литовської мови. Водночас глава литовського уряду сказала, це буде неповагою до людей, які тікали від війни.

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