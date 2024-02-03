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Билет за 49 евро в Германии: что будет с популярным проездным в 2024 году

Суббота 03 февраля 2024 09:00
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Билет за 49 евро в Германии: что будет с популярным проездным в 2024 году Фото: Проездной за 49 евро в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проездной на все виды общественного транспорта в Германии за 49 евро в месяц будет действовать до конца 2024 года по неизменной цене. Ожидаемое повышение стоимости не согласовали в правительстве.

В то же время планируется сделать проездной более удобным для семей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Почему цену проездного хотели повысить

В 2024 году пассажиры смогут пользоваться билетом Deutschlandticket на общественный транспорт в Германии стоимостью 49 евро благодаря государственному финансированию. Этот проездной по такой цене был запущен в апреле 2023 года. За месяц его приобрели 3 миллиона пассажиров.

Проездной, который предлагает неограниченный проезд на всем местном и региональном общественном транспорте по цене 1,6 евро в день, власти назвали самой большой реформой общественного транспорта в истории Германии.

В прошлом году транспортные компании заявляли, что низкая цена неприемлема. Местные и региональные перевозчики страдают из-за высокой инфляции, а доход от проездных остается низким.

Хотя в январе 2024 года ожидалось повышение цен, но министры транспорта решили направить неизрасходованные средства с 2023 года на финансирование проездного в этом году. Правительство подтвердило, что билет будет действовать в 2024 году, а цена останется неизменной до конца года.

Билет за 49 евро в Германии: что будет с популярным проездным в 2024 годуФото: Пассажиры в Берлине (pixabay.com)

Что нужно знать о Deutschlandticket

Проездной, также известный как "D-ticket" – это месячный абонемент за 49 евро (примерно 1,60 евро в день). Он действителен для всех городских автобусов, метро и трамваев в муниципалитетах Германии, а также для транспорта на короткие и средние расстояния, включая поезда. Он не подходит только для поездов дальнего следования, которыми управляет DB Fernverkehr AG (включая RE) или другие поставщики, такие как FlixTrain (IC, EC, ICE).

В то же время, есть ряд международных направлений, куда можно путешествовать поездами с этим проездным.

Месячный абонемент за 49 евро был введен после успеха экспериментального проездного за 9 евро, действовавшего летом 2022 года.

Чрезвычайно дешевый для Германии проездной билет был введен для борьбы с ростом инфляции после вторжения России в Украину. Он стал очень популярен. В июне, июле и августе было продано более 52 млн проездных для путешествий по стране.

Цена в 9 евро была неприемлема на длительное время, поэтому по согласованию с транспортными компаниями власти ввели в 2023 году проездной за 49 евро. В первые дни его запуска сайт железнодорожной компании Deutsche Bahn был перегружен посетителями.

Из 3 млн человек, купивших билет в течение первого месяца после запуска, по меньшей мере 750 000 никогда раньше не пользовались общественным транспортом.

Требования транспортных компаний повысить стоимость в 2024 году проездного вызвали большое сопротивление политиков. Пока что федеральное правительство и правительства штатов будут продолжать финансировать дефицит, компенсируя расходы компаниям общественного транспорта.

Билет за 49 евро в Германии: что будет с популярным проездным в 2024 годуФото: Электронный билет Deutschlandticket (gettyimages.com)

Какие изменения к проездному готовят власти

Федеральная коалиция "светофоров" сейчас работает над изменением правил, которая позволит владельцам именных проездных брать с собой в поездку еще одного взрослого и троих детей от шести до 14 лет в определенное время.

При согласии транспортных компаний это правило будет действовать в выходные и праздничные дни, а также после 20 часов в будни.

Напомним, мы писали, в какие страны можно доехать с немецким проездным за 49 евро. В списке доступных – 8 стран.

Также стало известно, где в Германии не действует билет за 49 евро. В частности, проездным нельзя воспользоваться в пригородных поездах на некоторых стыковочных рейсах.

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