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Где в Германии не действует билет за 49 евро: список маршрутов

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Четверг 13 апреля 2023 18:02
Где в Германии не действует билет за 49 евро: список маршрутов Фото: Поезд в Германии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Единый проездной на все виды транспорта в Германии за 49 евро в месяц начнет действовать с 1 мая. Уже сейчас пассажиры заметили, что билет недействителен в некоторых региональных поездах.

Список маршрутов, где проезд придется оплачивать отдельно, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на aussiedlerbote.de.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn сделала заявление в Twitter:

"Неважно, где вы находитесь, вы всегда можете сесть на местный и региональный транспорт".

Но пассажиры заметили, что билет за 49 евро не действует в пригородных поездах на некоторых стыковочных рейсах. DB подтвердила это на вопрос пользователя в Twitter.

Компания уточнила, что проездной недействителен на таких линиях, как RE 52432 из Бремена, поскольку эти линии обслуживаются DB Fernverkehr.

Поезда дальнего следования DB курсируют по нескольким маршрутам, хотя и допущены к проезду по билетам на местный транспорт. Однако, согласно правилам тарифа, эти поезда не считаются местными или региональными поездами. Поэтому билет Deutschlandticket за 49 евро недействителен на этих линиях.

Где в Германии не действует билет за 49 евро: список маршрутовФото: Региональные поезда в Германии (pixabay.com)

В список попали такие маршруты региональных поездов:

  • Берлин Хбф – Эльстерверда;
  • Берлин Зюдкройц/Берлин Шпандау – Пренцлау (здесь также ICE);
  • Потсдам – Берлин Hbf – Котбус;
  • Главный вокзал Дрездена – Фрайберг (Саксония) – Главный вокзал Хемница;
  • Дортмунд – Дилленбург (Гессен);
  • Бремен (Hbf) – Ольденбург (Oldb) – Эмденская внешняя гавань / Norddeich Mole;
  • Главный вокзал Ростока – Западный Рибниц-Дамгартен – Штральзунд;
  • Эрфурт – Веймар – Йена – Гера;
  • Главный вокзал Штутгарта – Хорб – Зинген (Htw) – Констанц.

В Deutsche Bahn рекомендуют проверять детали маршрута, чтобы узнать, какой оператор обслуживает конкретную линию. Это позволит не оказаться случайно на региональном экспрессе DB Fernverkehr, для которого билет за 49 евро недействителен.

Напомним, мы писали, что бесплатный поезд в Германию отменяют.

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