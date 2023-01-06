Не только жилье. С какими проблемами украинцы столкнутся в Чехии в 2023 году

В 2022 году Чешская Республика смогла предоставить временную защиту почти полмиллиона украинцев, вынужденных покинуть Украину из-за войны.

Однако в системе помощи осталось много недостатков, усложняющих жизнь украинцам в Чехии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Украинцам тяжело найти жилье на длительный срок

Чехия отлично справилась со срочной частью прибытия беженцев, считает Андрея Крхова из Консорциума негосударственных организаций, занимающихся мигрантами. Были созданы региональные центры помощи.

"Но нам не удается создать условия для плавного перехода к их продолжительному пребыванию в Чехии. Меры, принимавшиеся в 2022 году, часто были противоречивыми и приносили украинцам неопределенность, а иногда даже хаос", – сказала эксперт.

Проблема состоит в том, что у украинцев нет стабильного жилья в Чехии.

"Украинские беженцы в Чехии не живут на улице. Но высокий процент из них сообщает, что их размещение очень нестабильно и на короткое время", – отмечает Мартин Розумек, директор Организации помощи беженцам.

Самая большая проблема с жильем – в Праге и Брно. Распределение беженцев по регионам помогло бы, но на практике многие могут потерять работу, школу и возможность видеться с родными.

"В Чехии трудно найти жилье по цене, которую мог бы себе позволить один человек. Расходы на задаток, на оборудование, ремонт и переезд составляют несколько их месячных зарплат. Поэтому пожилые люди или один из родителей с ребенком не могут себе этого позволить", – говорит Зузана Рамайзлова из организации "Человек в беде".

Фото: Временное размещение украинских беженцев (gettyimages.com)

Работа зависит от срока проживания

Беженцы часто выполняют работу, для которой у них нет квалификации, а зарплаты не хватает для оплаты аренды. Государство могло бы снизить административные требования для выполнения определенных профессий.

Но ограниченный срок размещения мешает длительному трудоустройству.

"Беженцы начинают искать работу, дети идут в школу. Когда украинка находит стабильную работу, она не должна быть вынуждена ее покинуть, например, из-за потери жилья", – отмечает Андрея Крхова.

Большинство новоприбывших могут иметь хорошую работу. Две трети из них – это люди с высшим образованием.

В октябре прошлого года Министерство труда и социальных дел зарегистрировало 150 тысяч украинцев, трудоустроившихся в Чехии. Часть вернулась домой. Сейчас в Чехии работают около 100 тысяч украинских беженцев, хоть и на низкоквалифицированных должностях в производственных компаниях или сферах обслуживания.

Фото: Работа для беженцев на предприятиях (freepic.com)

Из-за маленьких зарплат люди живут "в нищете"

"Три четверти украинских беженцев работают менее чем за 150 чешских крон в час. Это крайне мало при сегодняшней инфляции, и многие из них живут в нищете", – подчеркнул Мартин Розумек.

Часто встречаются дела, связанные с эксплуатацией беженцев через агентства по трудоустройству и общежития.

"Увеличивается давление на беженцев, чтобы они вступали на рынок труда. Отсутствие жилья и неопределенность дохода толкает их на различные предложения вне закона", – добавила Зузана Рамайзлова.

У беженцев в последнее время возникают отказы во временной защите из-за виз в Канаду или другие страны.

Социальная поддержка неудобна

Украинские беженцы с инвалидностью должны регистрироваться в центрах занятости, потому что только так можно получить государственную медицинскую страховку.

"Это в том числе лежачие или те, кто имеет инвалидность. Однако регистрация в центрах занятости зависит от регулярных посещений и поиска работы. Но эти люди не могут работать, если они не могут двигаться или живут вдали от отделения центра.

В целом такая помощь бессистемна и неадресна. Она не рассматривается как часть льгот, медицинского страхования или какой-либо другой поддержки", - говорят в организации "Человек в беде".

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)

Для изучения чешского языка и образования не хватает преподавателей

Украинцы в Чехии очень заинтересованы в изучении языка, но из-за цены курсов многие не могут себе их позволить. Также есть нехватка преподавателей.

"Мы не можем наколдовать за месяц сотни или тысячи новых учителей чешского языка. В этом перспективна помощь служб занятости", – отметил Мартин Розумек.

Не хватает курсов для тех, кто знает чешский язык на базовом уровне. Но для выполнения квалифицированной и лучше оплачиваемой работы необходимы лучшие знания.

Дети могут учить язык в общеобразовательной школе. Там хорошо помогают украинские ассистенты педагога. Но отдельных украинских классов было создано меньше, чем ожидалось.

Процедура интеграции этих детей среди чешских учащихся станет одним из вызовов в 2023 году. Если она не будет успешной, возникнет угроза их долгосрочной обособленности.

В регионах, где проживает большое количество украинских беженцев, есть острая проблема переполненности детсадов и средних школ.

Фото: Половина украинцев нуждаются в помощи психолога (freepic.com)

Украинских беженцев хотят оставить в Чехии

"Беженцы и их работодатели хотели бы четкого заявления от государства, что те, кто захочет, сможет остаться. Демографический прогноз такой плохой, что мы можем только радоваться, если бы все украинские беженцы в Чехии остались. Они молодые, образованные выше среднего чешского населения, и они нам очень помогают и помогут", – считает Мартин Разумек.

Но если война закончится через несколько месяцев, половина нынешних беженцев вернется в Украину. А прибытие десятков тысяч человек не ожидается.

Между тем, по данным PAQ Research, украинские беженцы в Чехии часто страдают симптомами депрессии и тревоги.

"45% из них имеют симптомы психических заболеваний, что в четыре раза больше, чем в общем населении. Пока только 3% беженцев воспользовались здесь профессиональной помощью, и мы снова сталкиваемся с недостаточными кадровыми возможностями", – сказал эксперт.

Напомним, мы писали, что в Чехии пересмотрят размер выплат украинцам.