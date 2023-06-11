Дефицит кадров в Германии. Каких специалистов больше всего не хватает в стране

Германия борется с нехваткой рабочей силы. Она уже повлияла на 1/6 часть всех профессий в стране.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

В каких работниках больше всего нуждаются в Германии: профессии

Согласно отчету Федерального агентства труда, в 200 и 1200 профессий в прошлом году была острая нехватка сотрудников. Это намного больше по сравнению со 148 профессиями в 2021-м.

Профессии, где наиболее ощущается дефицит рабочей силы в Германии:

обслуживающий персонал в отелях и ресторанах;

водители автобусов;

слесари;

специалисты по уходу за детьми;

строители;

инженеры в области автомобилестроения;

архитекторы;

фармацевты;

специалисты по информационным технологиям

Ожидается, что в других профессиях тоже вскоре может возникнуть дефицит рабочей силы.

В Федеральном агентстве труда говорят, что в Германии существует несоответствие между спросом на рабочую силу и имеющимися работниками. В прошлом году только около 26% квалифицированных соискателей работы активно искали возможности в сферах, где таких специалистов действительно не хватало.

Фото: В Германии продолжается кризис с нехваткой специалистов в целом ряде отраслей (Getty Images)

Нехватка работников коснулась 3/4 автомобильных компаний

Во многих отраслях промышленности проблема уже очень очевидная.

"Нехватка квалифицированных работников – одна из главных проблем для компаний немецкой автомобильной промышленности", – говорит DW Андреас Раде из немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA). Недавний опрос представителей отрасли показал, что серьезную нехватку работников сейчас испытывают более 3/4 компаний.

"Начиная с 2021 года ситуация неуклонно ухудшалась", – сказал Тило Бродтманн из торговой организации VDMA.

Он уверяет, что более 70% компаний в секторе испытывают серьезную нехватку работников и ожидают, что в течение 2023 года ситуация будет ухудшаться.

"Последствия очевидны: недостаток квалифицированных работников замедляет рост экономики", – говорит он.

Около 45,6 миллиона немцев были заняты на работе в 2022 году. Это больше, чем когда-либо с 1990 года, а уровень безработицы упал до 2,8%.

Однако в начале этого года немецкий специалист по рынку труда Саймон Егер сказал, что высокий уровень занятости в стране "свидетельствует о нехватке квалифицированных работников". А исследователь из немецкого Института исследования занятости (IAB) Энцо Вебер говорит, что с середины 2000-х годов в Германии стало меньше рабочей силы, а рынок сейчас так жесток, как никогда.

Каких изменений ждать на рынке труда Германии

Германия пытается нанимать высококвалифицированных работников из-за границы. Там уже объявили некоторые изменения, которые планирует внести в Закон о миграции квалифицированных работников.

Фото: Нехватка квалифицированных работников – одна из главных проблем для компаний немецкой автомобильной промышленности (Getty Images)

Одно из изменений – сделать голубую карточку более доступной для большего количества специалистов с высшим образованием.

Также Германия хочет разрешить гражданам третьих стран работать в стране без прохождения процедур официального признания их квалификаций и степеней. Впрочем, пока неизвестно, удастся ли это реализовать. Сейчас украинцы хотя и имеют полное право искать работу в Германии, но некоторые профессии требуют прохождения переквалификации и подтверждения навыков.

В Германии также начали привлекать квалифицированных работников из пределов Европейского Союза. Немецкие чиновники собираются посетить Бразилию, чтобы изучить возможности трудоустройства людей из разных индустрий. Ожидается, что во время визита министры достигнут соглашения с властями Бразилии, которое позволит квалифицированным медсестрам въезжать в Германию по упрощенным правилам.

Также планируется упростить правила трудоустройства индийских IT-работников. Ранее в этом году канцлер Германии Олаф Шольц уже говорил, что страна хочет упростить визовые правила для индийских экспертов по информационным технологиям, которые хотят работать в стране.

Ранее стало известно, сколько готовы платить украинцам в Европе: самые популярные профессии и зарплаты.

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