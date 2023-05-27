Можно ли выезжать на работу в Европу во время военного положения: все детали

Выезд за границу во время войны ограничен для мужчин призывного возраста (18-60 лет). Все остальные – женщины, дети и пожилые люди, могут свободно пересекать границу. В том числе разрешается выезд за границу для работы. Впрочем, исключение есть и для мужчин: выезжать могут и они, если входят в определенные категории граждан.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, можно ли выезжать на работу в Европу во время военного положения и что для этого нужно.

Что нужно для выезда за границу во время войны

Чтобы устроиться на работу за границей во время войны в Украине, нужно иметь законные основания для выезда из Украины во время военного положения, а также иметь право находиться в ЕС и искать там работу. Первый вопрос решается в Украине, а второй – в той стране, куда вы едете. В обоих случаях следует детально изучить правила пересечения границы Украины, а также требования по трудоустройству в той или иной стране.

За границу могут уехать женщины и некоторые категории мужчин. Например, разрешается выезд за границу мужчин, которые:

имеют инвалидность;

сопровождают человека с инвалидностью;

имеют троих и более несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

военные в целях лечения;

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Мужчинам каких профессий разрешают выезд за границу: список

В Украине из-за военной агрессии оккупанта ограничили работу многих отраслей. К примеру, из-за закрытого неба полностью остановлена гражданская авиация.

Чтобы сберечь возможность работать и не потерять профессию, из Украины разрешили выезжать мужчинам-представителям определенных профессий.

Фото: Выезжать за границу можно мужчинам некоторых профессий (Getty Images)

В частности, для работы за границей могут выезжать:

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал, который едет в командировку или обучение;

научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;

водители транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или важную гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

политики и депутаты, имеющие соответствующее разрешение на основе оснований такой поездки.

Рабочая виза или статус защиты. Как выехать на работу в ЕС во время войны

Сейчас в Европе действуют разные варианты приема украинцев, уезжающих из страны во время войны. С одной стороны, беженцам дают статус временной защиты, которая среди прочего позволяет искать работу. С другой – есть процедура трудоустройства, по которой нужно получить традиционное разрешение на работу. Такая процедура действовала до полномасштабного вторжения России и сейчас не изменилась.

Сейчас украинцы могут это делать на базе традиционных разрешений на работу и документов, которые легализуют их пребывание в европейской стране, рассказывала ранее руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

"Необходимый минимум – это загранпаспорт, основа для легального пребывания (рабочая виза, вид на жительство в европейской стране) и разрешения на работу, которые выдают соответствующие официальные учреждения в европейских странах по запросу работодателей", – объясняла специалист.

Однако лучшим решением для трудоустройства за границей она называет получение временной защиты. Тогда в большинстве случаев не следует ожидать специальных разрешений.

"Гражданин Украины более защищен страной, которая его приютила и имеет больше льгот и возможностей", – отмечала она.

Фото: Работать в ЕС можно, получив рабочую визу или статус временной защиты (Getty Images)

Не нужно платить за поиск работы. Выезд за границу на примере Польши

Вопрос разрешения на работу во время войны можно разделить на две части, поясняет в комментарии РБК-Украина Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

"Если мы говорим о фактическом выезде из Украины, то сейчас в условиях военного времени, эта возможность ограничена. Есть примеры, когда выезжают мужчины, но в основном мы говорим о женщинах. Однако для всех процесс трудоустройства возможен на территории Польши – они попадают под специальный статус UKR, который дает им право работать без дополнительных документов. Соответствующее постановление действует до августа 2023 года", – говорит она.

Специалист допускает, что действие такого разрешения может быть продлено.

"Но если постановление изменят, то украинцы все равно будут иметь возможность трудоустроиться согласно стандартным процедурам, которые действовали до начала полномасштабной войны", – отмечает собеседница.

Фото: В Польше украинцы со статусом UKR имеют право работать без дополнительных документов (Getty Images)

После начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы переехали именно в Польшу. Многие там уже активно работают. Половина работников из Украины устроились на простую физическую работу, комментировали РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Где работают украинцы в Польше:

в сфере услуг – 37%;

на промышленных предприятиях – 34%;

в транспортной отрасли, логистике – 15%;

в области торговли – 7%;

в области строительства – 7%.

В целом перед выездом за границу для работы специалисты советуют изучить общую информацию только в официальных источниках.

Обратите внимание. Не все выезжающие люди знают, что трудоустройство в той же Польше бесплатное, и не надо платить ни за какие документы. То есть работа за границей начинается с бесплатного легального трудоустройства. Детальнее об этом Анна Джоболда писала в колонке для РБК-Украина.

Также, напомним, в Польше проживают около 2 миллионов украинцев. Половина из них прибыли в поисках убежища от войны в Украине, а большинство уже смогли трудоустроиться. Мы писали, сколько денег остается у украинцев в этой стране после всех расходов на жизнь.

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