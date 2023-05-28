Сколько готовы платить украинцам в Европе: самые популярные профессии и зарплаты

С началом полномасштабной войны в Европу выехали многие украинцы. Значительная часть из них или активно ищет работу, или уже где-то работает. В каждой стране есть вакансии, где работу могут найти люди даже без профильного образования. Есть и вакансии для высокопрофессиональных специалистов, требующих знания английского или языка той страны, где человек хочет работать.

TRAVEL РБК-Украина проанализировала актуальные и популярные вакансии для украинцев в ЕС и рассказывает, сколько могут заработать наши граждане в некоторых странах Европы.

Сколько могут заработать украинцы в странах Европы: популярные профессии

Во многих странах ЕС украинцы активно заполняют рабочие места, причем в очень разных отраслях. Больше всего их нашли работу в гостиничном и ресторанном бизнесе: официанты, повара, уборщики, помощники поваров. Также – в сельском хозяйстве: работают на фермах и усадьбах, могут заниматься поливкой растений, сбором урожая, уходом за животными и выполнять другую работу.

Какие зарплаты предлагают украинцам в некоторых странах ЕС

Германия:

медицинские работники (врачи, медсестры): от 2000 до 5000 евро в месяц;

инженеры: от 2000 до 5000 евро;

автомеханики: от 2000 до 3500 евро;

продавцы: от 1800 до 2500 евро.

Чехия:

водители грузовиков: от 1000 до 1500 евро в месяц;

повара: от 800 до 1200 евро;

электрики: от 1000 до 1800 евро;

инженеры-проэктировщики: от 2000 до 4000 евро;

монтажники систем отопления и кондиционирования: от 1200 до 2000 евро.

Фото: Часть мужчин-украинцев оставалась в ЕС в начале войны и до сих пор там работает (Getty Images)

Италия:

работники на фермах: от 800 до 1200 евро в месяц;

официанты: от 800 до 1200 евро;

уборщики: от 800 до 1200 евро;

фотографы: от 1000 евро до 2000 евро;

водители такси: от 1000 до 1500 евро.

Испания:

столяры: от 1000 евро до 1500 евро в месяц;

маляры: от 1000 до 1500 евро;

медсестры: от 1500 до 2500 евро;

работники туристической отрасли (гостиничный персонал, аниматоры): от 900 до 1500 евро;

ресторанный персонал (официанты, повара): от 900 до 1500 евро;

садоводы: от 1000 до 1500 евро.

Нидерланды:

официанты: от 1500 до 2500 евро в месяц;

электрики: от 2000 до 3500 евро;

монтажники и сантехники: от 2000 до 4000 евро.

Фото: Зарплата зависит от особенностей работы, уровня квалификации работника и страны (Getty Images)

Открытие бизнеса из Украины. Сколько можно заработать в Польше

Больше всего украинцев за время полномасштабной войны переехало в Польшу. Значительная часть наших граждан уже нашли работу.

Если говорить о неквалифицированном труде в Польше, где не везде требуют знания языка и дипломов, то наибольшей популярностью пользуется в первую очередь работа в гостинично-ресторанской сфере, в пищевой промышленности, на логистических складах и сезонная работа, комментирует Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

"Логистические склады – упаковка, расфасовка товаров, работники конвейерной ленты. Сезонная работа – сбор ягод, овощей, фруктов. Средняя зарплата составляет 17 злотых в час. Выходит, что всего за месяц можно заработать примерно 1000-1200 долларов, если работать по 10-12 часов. Люди сами выбирают, сколько часов хотят работать", – говорит она.

Сейчас есть тенденция: мужчины, ранее работавшие в Польше, чаще едут на работу в Германию и другие страны в поисках более высокого заработка. Это в основном касается тех, кто задействован в работе на стройках, отмечает Анна Джоболда.

"К слову, в Польше массово открываются украинские бизнесы, и я убеждена, что это открывает новые возможности для высококвалифицированных специалистов, которые были вынуждены из-за незнания польского языка работать на простых работах. Потому что украинский бизнес в Польше хочет нанимать прежде всего украинцев", – отмечает эксперт.

Фото: В Польшу из-за войны переехало больше всего украинцев (Getty Images)

Требования к трудоустройству. С чем могут столкнуться украинцы

Обратите внимание. Во многих странах для ряда профессий требуется признание квалификаций или повторное прохождение обучения. В частности, часто ЭТО НУЖНО при трудоустройстве медсестер, архитекторов, инженеров и других профессий. Часто украинские специалисты должны получить признание своих квалификаций в стране-члене ЕС, где планируют работать. Это может потребовать прохождения экзаменов для получения лицензий или сертификатов.

Также действуют и требования к знанию языку, особенно для высококвалифицированных профессий. Украинцев могут обязать продемонстрировать достаточный уровень знания языка страны, где те хотят устроиться на работу.

Что еще может ждать желающих работать в ЕС:

Адаптационный курс: некоторые страны могут потребовать прохождения адаптационного курса или специального экзамена для получения разрешения на работу. Например, такой курс может быть обязательным для медсестер, получивших медицинское образование вне ЕС. Лицензия и регистрация: страны могут потребовать лицензию или регистрацию для некоторых работников. Профессиональные курсы или обучение: в зависимости от ваших квалификаций и образования вам могут рекомендовать пройти определенные профессиональные курсы или обучение для соответствия требованиям страны.

Ранее сообщалось, на какой работе в Нидерландах украинцы могут зарабатывать без знания языка.

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