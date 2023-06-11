Дефіцит кадрів в Німеччині. Яких фахівців найбільше бракує в країні

Німеччина бореться з нестачею робочої сили. Вона вже вплинула на 1/6 частину всіх професій в країні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Яких працівників найбільше потребують в Німеччині: професії

Згідно зі звітом Федерального агентства праці, 200 із 1200 опитаних професій в країні минулого року був гострий брак працівників. Це набагато більше порівняно зі 148 професіями у 2021-му.

Професії, де найбільше відчувається дефіцит робочої сили в Німеччині:

обслуговуючий персонал готелях і ресторанах;

водії автобусів;

слюсарі;

фахівці з догляду за дітьми;

будівельники;

інженери в галузі автомобілебудування;

архітектори;

фармацевти;

фахівці з інформаційних технологій

Очікується, що в інших професіях також скоро може виникнути дефіцит робочої сили.

У Федеральному агентстві праці кажуть, що в Німеччині існує невідповідність між попитом на робочу силу та наявними працівниками. Минулого року лише близько 26% кваліфікованих шукачів роботи активно шукали можливості у сферах, де таких фахівців справді бракувало.

Фото: В Німеччині триває криза з нестачею фахівців у цілій низці галузей (Getty Images)

Нестача працівників торкнулася 3/4 автомобільних компаній

У багатьох галузях промисловості проблема вже дуже очевидна.

"Нестача кваліфікованих працівників – одна з головних проблем для компаній німецької автомобільної промисловості", – каже DW Андреас Раде з німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA). Недавнє опитування представників галузі показало, що серйозну нестачу працівників зараз відчувають понад 3/4 компаній.

"Починаючи з 2021 року ситуація неухильно погіршувалася", – сказав виданню Тіло Бродтманн з торгової організації VDMA.

Він запевняє, що понад 70% компаній у секторі відчувають серйозну нестачу працівників і чекають, що протягом 2023 року ситуація погіршуватиметься.

"Наслідки очевидні: нестача кваліфікованих працівників уповільнює зростання економіки", – каже він.

Близько 45,6 мільйона німців були зайняті на роботі у 2022 році. Це більше, ніж будь-коли з 1990 року, а рівень безробіття впав до 2,8%.

Однак на початку цього року німецький фахівець з ринку праці Саймон Єгер сказав, що високий рівень зайнятості в країні "свідчить про брак кваліфікованих працівників". А дослідник з німецького Інституту дослідження зайнятості (IAB) Енцо Вебер каже, що з середини 2000-х років у Німеччині стало менше робочої сили, а ринок зараз такий жорсткий, як ніколи.

Яких змін чекати на ринку праці Німеччини

Німеччина намагається наймати висококваліфікованих працівників з-за кордону. Там вже оголосили про деякі зміни, які планує внести до Закону про міграцію кваліфікованих працівників.

Фото: Нестача кваліфікованих працівників – одна з головних проблем для компаній німецької автомобільної промисловості (Getty Images)

Одна зі змін – зробити блакитну картку доступнішою для більшої кількості спеціалістів з вищою освітою.

Також Німеччина хоче дозволити громадянам третіх країн працювати в країні без проходження процедур офіційного визнання їхніх кваліфікацій і ступенів. Втім, поки невідомо, чи вдасться це реалізувати. Зараз українці хоч і мають повне право шукати роботу в Німеччині, та деякі професії вимагають проходження перекваліфікації та підтвердження навичок.

В Німеччині також почали залучати кваліфікованих працівників з-за меж Європейського Союзу. Німецькі чиновники збираються відвідати Бразилію, щоб вивчити можливості працевлаштування людей з різних індустрій. Очікується, що під час візиту міністри досягнуть угоди з владою Бразилії, яка дозволить кваліфікованим медсестрам в’їжджати до Німеччини за спрощеними правилами.

Також планують спростити правила працевлаштування індійських IT-працівників. Раніше цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц вже казав, що країна хоче спростити візові правила для індійських експертів з інформаційних технологій, які бажають працювати в країні.

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