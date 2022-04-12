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Пляжі замість санкцій. Туреччина прийматиме росіян, попри на війну в Україні

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Вівторок 12 квітня 2022 07:30
Пляжі замість санкцій. Туреччина прийматиме росіян, попри на війну в Україні Фото: Відпочинок у Туреччині (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В країні планують залучити 3 млн відпочиваючих із РФ і створять для цього авіакомпанію

Безліч країн відреагували на війну в Україні ізоляцією країни-окупанта і відмовою обслуговувати росіян. Тим часом деякі держави не відрізняються настільки жорсткою позицією.

Наприклад, уряд Туреччини розробив трьохетапну дорожню карту з прийому турпотоків з Росії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання SABAH.

Скільки туристів з РФ Туреччина планує прийняти у 2022 році

У 2021 році в Туреччині побували 30 мільйонів 39 тисяч іноземців. З них 2 мільйони 60 тисяч українців, 3 мільйони 85 тисяч – німців, і 4 мільйони 694 тисяч – жителів РФ.

У 2022 році турецький туристичний сектор планував залучити близько 7 мільйонів росіян. Але санкції ЄС і США проти російської авіації через війну в Україні стали перешкодою для виконання чартерних рейсів з РФ на турецькі курорти.

Пляжі замість санкцій. Туреччина прийматиме росіян, попри на війну в Україні

Фото: У 2021 році Туреччина прийняла 30 мільйонів туристів (unsplash.com/emre-cebi)

Дорожня карта для російських туристів: що придумала турецька влада

Тим часом, за інформацією SABAH, Міністерство культури та туризму, Міністерство транспорту та інфраструктури та Міністерство казначейства і фінансів розробили план зі збереження турпотоків з Росії.

Була введена в дію трьохетапна дорожня карта: кредит турецьким туроператорам на ринку РФ, додаткові чартерні рейси "Турецьких авіаліній" для росіян і навіть створення окремої авіакомпанії для них.

  • Кредит на 300 мільйонів доларів для туроператорів

Турецькі туроператори, які працюють у РФ і потрапили в складну ситуацію, – наприклад, Anex, Pegas і Coral – отримають кредитну підтримку під гарантії Кредитно-гарантійного фонду. Загальна сума кредитів досягне 300 мільйонів доларів. Пакет підтримки Мінфіну, фонду і банків оголосять в перший тиждень травня.

  • Угоди туроператорів з Turkish Airlines

Великі туроператори (Anex, Pegas і Coral) об'єдналися з Turkish Airlines і за координації Міністерства культури і туризму і підписали угоду про перевезення. Авіакомпанія виділить цим трьом операторам 1,5 млн місць у своїх літаках. Ще 500 тисяч пасажирів перевезуть приватні авіакомпанії РФ, які будуть літати з Pegasus і на вироблених в Росії літаках.

Turkish Airlines планує перевезти 3 мільйони російських туристів на 70 літаках. Про це заявив голова правління авіакомпанії Ахмет Болат.

"Ми не збільшували кількість регулярних рейсів. Щорічно чартерними рейсами до нас прибували туристи з Росії. Тепер, коли вони не можуть літати, розробляються деякі формули, щоб подивитися, чи зможемо ми їх доставити", - передає його слова видання Turizm Ajansi.

За словами Болата, його компанія знаходиться в постійному контакті з Держдепартаментом США і Міністерством торгівлі.

"Ми постійно звіряємося зі США і OFAC (Управління з контролю за іноземними активами — підрозділ Міністерства фінансів США). Коли ми поговорили з Міністром туризму, виявилося, що ми можемо зробити це з літаками, що належать Туреччині", - уточнив він.

Пляжі замість санкцій. Туреччина прийматиме росіян, попри на війну в Україні

Фото: У Туреччині планують запустити чартерні рейси для росіян (unsplash.com/engin-yapici)

  • Створення нової авіакомпанії для росіян

У Міністерстві транспорту та інфраструктури та Міністерстві казначейства і фінансів приступили до роботи над створенням авіакомпанії в Анталії для перевезення туристів з Росії до Туреччини. Повідомляється, що на створення цієї компанії теж будуть виділені кредити. Новий перевізник допоможе залучити додатково 1 мільйон туристів, збільшивши загальний турпотік до 3 мільйонів росіян.

"Турки торгують навіть з ворогами під час війни - зрозуміле їхнє бажання заробити на росіянах"

Очікувати від Туреччини, щоб вона "закрилася" від росіян - примарна надія, яка не буде реалізована, говорить в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Емоційно у мене це теж викликає обурення. Але я розумію, що з прагматичної точки зору турки намагаються бути рівновіддаленими. Колись ще до всіх цих подій я довго говорив з одним громадянином Туреччини з приводу того, як вони ставляться до війни. Він мені пояснив, що в їхньому світосприйнятті торгівля можлива навіть з ворогом під час війни. Це для них нормально", - розповідає він.

Пляжі замість санкцій. Туреччина прийматиме росіян, попри на війну в Україні

Фото: Собор Святої Софії в Стамбулі (unsplash.com/lewis-j-goetz)

На думку експерта, українцям не варто ображатися на те, що турки шукають свою вигоду в цій ситуації.

"Я знаю, що є багато обурення у моїх колег та інших людей з цього приводу. Для турків - це не їхня війна: де їм вигідно – вони підтримують нас або працюють з Росією", - звертає увагу він.

За інформацією Павла Головненка, авіакомпанію "під Росію" було вирішено створити досить давно.

"Частина російських літаків була вивезена і переоформлена на Туреччину для того, щоб їх можна було обслуговувати під цю програму. Тому зрозуміле бажання продовжувати заробляти на росіянах", - звертає увагу фахівець.

Деякі готелі вже відмовилися від прийому російських туристів

Втім, деякі готелі в Туреччині вже відмовилися від роботи з російським ринком, говорить керівник компанії "Пілігрим". Він бачив у російських групах обурення, що готелі, що знаходяться у власності німецької компанії TUI, відмовляються приймати російських туристів.

"За листуваннями колег з турецькими готельєрами відомо, що вони розділилися на дві групи: ті, які говорять, що туризм поза політикою і це бізнес. А менша група каже, що вони не готові працювати з росіянами", - розповідає про тенденцію Павло Головненко.

Пляжі замість санкцій. Туреччина прийматиме росіян, попри на війну в Україні

Фото: Після війни багато готелів будуть приймати туристів окремо (unsplash.com/dima-pima)

На його думку, в будь-якому випадку якась частина готелів буде орієнтована тільки на український ринок. Так ринок зреагує на конфлікти серед туристів.

"Зрозуміло, що якби я на відпочинку зустрів росіянина, то не знаю, як би я себе повів. Навіть ті з турків, хто про це поки не думає, швидко зрозуміють, що поділ туристів необхідний – так спрацює їхній прагматизм", - припускає наш співрозмовник.

Він прогнозує, що серед керівників українських туристичних компаній також буде багато різних індивідуальних рішень - хтось перестане працювати з Туреччиною, хтось ні.

"Недалеко від мого будинку відкрився магазинчик, дружина говорила з власницею і запитала, чи поїде вона відпочивати, коли закінчиться війна. Та відповіла, що відразу ж поїде до Туреччини.

Це питання – гостре. Я думаю, що найбільш принципові компанії не працюватимуть з турецькими компаніями. Але припускаю, що буде достатньо людей, які захочуть відпочивати в Туреччині. Тому інші компанії будуть намагатися вибудовувати роботу з тими партнерами, які дозволять розділити потоки українських і російських туристів", - вважає експерт.

Та ж картина стосується і Єгипту, де також продовжать приймати туристів з РФ, зазначає Головненко. За його словами, для доставки туристів на курорти будуть вигадані схеми в обхід санкцій.

"Чув багато ідей у росіян з приводу схем - наприклад, мокрий лізинг літаків європейських компаній. Він може оформлятися за договорами не з російськими, а з приймаючими компаніями", - говорить фахівець.

Нагадаємо, ми писали, що одне з найбільших суден у Марселі перетворили на готель для українців.

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