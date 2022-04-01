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"У вашому розпорядженні". Одне з найбільших суден у Марселі перетворили на готель для українців

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П'ятниця 01 квітня 2022 16:56
"У вашому розпорядженні". Одне з найбільших суден у Марселі перетворили на готель для українців Фото: Corsica Linea (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Пором Corsica Linea на півдні Франції переобладнали на місце проживання біженців

У портовому місті Марсель, Франція, пором переобладнали на плавучий готель, де можуть розміститися до 1600 українських біженців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Одне з найбільших суден Corsica Linea зазвичай перевозить пасажирів між Францією, Алжиром і Тунісом по Балерському морю. Корабель може розвивати швидкість до 44 км/год, доставляючи більше 2450 пасажирів і 700 автомобілів за один раз.

Тепер судно повернулося в порт. Там воно стане домівкою для українців, які рятуються від російського вторгнення.

"У нас є моральна вимога вітати і проявляти гостинність", - говорить Крістоф Мірман, представник французького регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег.

&quot;У вашому розпорядженні&quot;. Одне з найбільших суден у Марселі перетворили на готель для українців

Фото: Паром Corsica Linea прийматиме українців (Getty Images)

"Цей плавучий готель буде наданий в їх розпорядження. Також у місті буде доступна соціальна допомога, охорона здоров'я, навчання, освіта для дітей, догляд за дітьми та ясла".

З початку російського вторгнення 24 лютого понад 4 млн громадян були змушені покинути Україну.

Франція надає тимчасові дозволи на перебування в ЄС біженцям. Це дозволяє їм отримати доступ до освіти та працевлаштування в країні.

"Ми маємо справу з людьми, які щойно пережили конфлікт. Ми запропонуємо психологічну підтримку і дружбу. На борту все організовано так, щоб ми могли виявляти всі проблеми і допомагати скрізь, де можемо", — говорить Жан-П'єр Естерні, лікар-волонтер, який працює на місці.

Нагадаємо, українці влаштували толоку в Польщі в подяку за допомогу біженцям.

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