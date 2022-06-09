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Консультації та рецепти на ліки. Куди звертатись за медичною допомогою у Польщі

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Четвер 09 червня 2022 13:10
Консультації та рецепти на ліки. Куди звертатись за медичною допомогою у Польщі Фото: Огляд українських пацієнтів (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В країні працюють "гарячі лінії" для українських пацієнтів

Українські біженці в Польщі з першого дня приїзду отримують безплатну медичну допомогу нарівні з польськими громадянами.

Втім, чимало шукачів прихистку в Польщі досі губляться, коли треба звернутися до лікаря чи отримати рецептурні ліки.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про інфолінії для українських пацієнтів у Польщі з посиланням на Yavp.pl.

Як знайти сімейного лікаря в Польщі та отримати рецепт на ліки

Для українців у Польщі працює "гаряча лінія", на яку можуть звертатися як пацієнти, так і медичні працівники. За телефоном 800 190 590 українці можуть дізнатися:

  • де знайти найближчий медичний заклад: клініку сімейного лікаря (лікаря загальної практики), медичну допомогу в нічний час (від 18:00 до 8:00 наступного дня) або лікарню;
  • де знаходиться найближча аптека;
  • як діяти у разі зараження коронавірусом, як отримати направлення на тестування;
  • як записатися на щеплення від COVID-19;
  • як українці з онкологічними та гематологічними хворобами можуть продовжити лікування в медзакладах Польщі. З таким запитом звернулися вже більше 300 людей з України;
  • як працевлаштуватися українцям з медичною освітою в лікувальних закладах Польщі. Наразі є можливість працевлаштуватися лікарям-стоматологам та медсестрам/акушеркам з України.

Дзвінки безплатні. Відповіді на запитання можна отримати також через електронну пошту tip@nfz.gov.pl.

Консультації та рецепти на ліки. Куди звертатись за медичною допомогою у Польщі

Фото: Кабінет щеплень у Польщі (gettyimages.com)

Куди звертатися у неробочий час

У вихідні, святкові дні та вночі українці також можуть отримати медичні консультації, направлення чи рецепти. Для цього працює Телеплатформа першого контакту для швидкого доступу до медичної допомоги.

На безкоштовну гарячу лінію можна подзвонити за номером 800 137 200 – і отримати консультацію польською, українською та англійською мовами.

Телефонувати можна в такий час:

  • з 18 години до 8 ранку в будні дні;
  • цілодобово – у вихідні та святкові дні.

Громадяни України можуть отримати:
1. медичну консультацію;
2. електронне направлення до лікаря;
3. електронний рецепт;
4. направлення на тест на коронавірус;
5. електронний лікарняний.

Отримати необхідну інформацію також можна через електронну форму зворотного зв’язку українською мовою.

Нагадаємо, ми писали, що проїзні за 9 євро в Німеччині викликали ажіотаж і тисняву.

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