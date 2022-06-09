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Консультации и рецепты на лекарства. Куда обращаться за медицинской помощью в Польше

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 13:10
Консультации и рецепты на лекарства. Куда обращаться за медицинской помощью в Польше Фото: Осмотр украинских пациентов (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В стране работают "горячие линии" для украинских пациентов

Украинские беженцы в Польше с первого дня приезда получают бесплатную медицинскую помощь наравне с польскими гражданами.

Впрочем, многие искатели убежища в Польше до сих пор теряются, когда надо обратиться к врачу или получить рецептурные лекарства.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает об инфолинии для украинских пациентов в Польше со ссылкой на Yavp.pl.

Как найти семейного врача в Польше и получить рецепт на лекарства

Для украинцев в Польше работает "горячая линия", на которую могут обращаться как пациенты, так и медицинские работники. По телефону 800 190 590 украинцы могут узнать:

  • где найти ближайшее медицинское учреждение: клинику семейного врача (врача общей практики), медицинскую помощь в ночное время (от 18:00 до 8:00 следующего дня) или больницу;
  • где находится ближайшая аптека;
  • как действовать в случае заражения коронавирусом, как получить направление на тестирование;
  • как записаться на прививку от COVID-19;
  • как украинцы с онкологическими и гематологическими болезнями могут продолжить лечение в медучреждениях Польши. С таким запросом обратились уже более 300 человек из Украины;
  • как трудоустроиться украинцам с медицинским образованием в лечебных учреждениях Польши. Сейчас есть возможность трудоустроиться врачам-стоматологам и медсестрам/акушеркам из Украины.

Звонки бесплатные. Ответы на вопросы можно получить также через электронную почту tip@nfz.gov.pl.

Консультации и рецепты на лекарства. Куда обращаться за медицинской помощью в Польше

Фото: Кабинет прививок в Польше (gettyimages.com)

Куда обращаться в нерабочее время

В выходные, праздничные дни и ночью украинцы также могут получить медицинские консультации, направления или рецепты. Для этого работает Телеплатформа первого контакта для быстрого доступа к медицинской помощи.

На бесплатную горячую линию можно позвонить по номеру 800 137 200 - и получить консультацию на польском, украинском и английском языках.

Звонить можно в такое время:

  • с 18 часов до 8 утра в будние дни;
  • круглосуточно - в выходные и праздничные дни.

Граждане Украины могут получить:
1. медицинскую консультацию;
2. электронное направление к врачу;
3. электронный рецепт;
4. направление на тест на коронавирус;
5. электронный больничный.

Получить необходимую информацию также можно через электронную форму обратной связи на украинском языке.

Напомним, мы писали, что проездные за 9 евро в Германии вызвали ажиотаж и давку.

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