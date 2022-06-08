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Поїзди переповнені. Проїзні за 9 євро в Німеччині викликали ажіотаж і тисняву

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Середа 08 червня 2022 14:33
Поїзди переповнені. Проїзні за 9 євро в Німеччині викликали ажіотаж і тисняву Фото: Тиснява на залізничній станції в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чимало пасажирів не змогли сісти на рейси, а залізниця отримує численні скарги

Унікальна ініціатива стимулювати внутрішній туризм у Німеччині обернулася ажіотажем і тиснявою. Вже в перші тривалі вихідні літа, коли почав діяти єдиний квиток за 9 євро, переповнені виявилися понад регіональних 400 поїздів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Понеділок, 6 червня, у Німеччині був вихідним у зв'язку зі святом Трійці. Тому багато жителів запланували довгий вікенд. Чимало людей скористалися новою акцією – білетом за 9 євро, який є місячним проїзним на всі види регіонального та місцевого транспорту, включаючи поїзди. Така ціна на проїзд діятиме лише 3 місяці літа.

Втім, вже перші вихідні виявилися стрес-тестом для залізниці Deutsche Bahn, пише видання. Більше 400 потягів були переповнені настільки, що багатьом пасажирам не вистачило місць і довелося відмовитися від поїздки. Дехто не зміг взяти із собою велосипеди.

Поїзди переповнені. Проїзні за 9 євро в Німеччині викликали ажіотаж і тиснявуФото: Білет за 9 євро діє місяць на весь громадський транспорт (gettyimages.com)

За вихідні працівники залізниці отримали близько 700 скарг від пасажирів. Як зазначили у компанії, до бійок не дійшло, лише до словесних образ персоналу.

Зважаючи на те, що Трійця завжди була піковим періодом пасажирських перевезень залізниці, в цьому році було анонсовано 60 тисяч додаткових місць та 50 додаткових поїздів. Але потік пасажирів, які вирішили скористатися проїзним за 9 євро в місяць, перевищив показники допандемійного 2019 року.

Ефект дешевих білетів посилила гарна погода та скасування більшості коронавірусних обмежень. Найбільш популярними виявилися регіони на Балтійському морі, Саксонська Швейцарія та острів Зюльт.

Раніше влада зазначала, що проїзний за 9 євро є частиною програми з доступності транспорту для українських біженців після скасування безкоштовного для них проїзду на більшості маршрутів залізниці в Німеччині.

Нагадаємо, ми писали, що українцям можуть дозволити їздити в ЄС після безвізу.

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