До кінця року. Країна ЄС продовжила безкоштовне розміщення українців

У Латвії продовжили виплати за розміщення українських біженців до кінця 2023 року. Дія програми обмежувалася датою 30 червня.

Відповідні поправки Сейм ухвалив 1 червня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.

Продовження заходів підтримки означає, що українці, які рятуються від війни, не залишаться без даху над головою. Хоча неурядові організації пропонували продовжити програму допомоги на термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист українців до березня 2024 року, влада виходила із планування бюджету на 2023 рік.

За даними МВС, у Латвії залишаються 32 тисячі українців, хоча прибуття в країну тривають. Право на тимчасове розміщення біженці одержують від 60 до 120 днів залежно від муніципалітету, а на продовольчу допомогу – 30 днів. Сім'ї, які приймають українців, отримують 100 євро на місяць за одну людину та 50 євро на кожну наступну людину.

Харків'янка Валерія, яка понад рік мешкає у Ризі з 5-річним сином, поділилася з виданням, що півтора місяці вона жила у латвійській родині. Потім вона почала винаймати квартиру, за яку їй компенсували оплату. Потім півроку виплат не було, і нещодавно допомога відновилася.

Також для біженців безкоштовний регіональний транспорт. Наприклад, без оплати українці можуть їздити у міському транспорті Риги.

Також раніше повідомлялося, що уряд Латвії 18 квітня затвердив зміну правил навчання дітей українських біженців. Школи зможуть забезпечити дітям плани індивідуального навчання, щоб допомогти їм краще освоювати навчальний матеріал латиською за програмами з 1 по 8 клас (а також за програмами профнавчання з 1 по 3 курс).

Нагадаємо, ми писали, які виплати отримуватимуть українці у Чехії з липня.

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